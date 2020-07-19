Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Güllü: Parlamentoda 5’te 3 çoğunluk sağlansa dahi İstanbul Sözleşmesi’nden çekilemezsiniz

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, 'İstanbul Sözleşmesi' olarak bilinen Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesine yönelik tartışmalara, "Parlamentoda 5’te 3 çoğunluk sağlansa dahi İstanbul Sözleşmesi’nden çekilemezsiniz" yorumunu yaptı.

Cumhuriyet'ten Kübra Köklü'nün haberine göre, Güllü, "İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılıp kaldırılmaması ile ilgili yapılan araştırmada yüzde 5’lik bir kesimin istediğini geri kalan toplumun yüzde 95’inin istemediğini öğrendik. Şimdi siz yüzde 5’in istediğini mi yapacaksınız? Hadi kaldırdınız, tecavüze, şiddete göz mü yumacaksınız? Şu an konuştuğumuz her dakika bir kadının ya da çocuğun hayatına mal oluyor." dedi.

Güllü, "Bu yıl 15 Temmuz’da, 4 yıl önce bir cemaatin bu ülkede yaşadıkları konuşulurken gene başka bir tarikatın 15 Temmuz günü İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırmak isteğini konuşuyoruz. Bu çok acı verici bir durum. Bu, ülke cemaatlerin, tarikatların söylemleriyle mi yönetilecek? Türkiye’de ekonomik kriz, kadına ve çocuğa istismar ve şiddet varken İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması konuşuluyor. Akıllara ziyan bir durum." diye konuştu.

Güllü, "Parlamentoda 5’te 3 çoğunluk sağlansa dahi İstanbul Sözleşmesi’nden çekilemezsiniz. Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi yok. Sözleşme iç hukuktan üstün." açıklamasında bulundu.