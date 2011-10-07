-Türkiye, Kabil Bölge Komutanlığı liderliğini sürdürecek ANKARA (A.A) - 07.10.2011 - Türkiye, Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (ISAF) kapsamında Kabil Bölge Komutanlığı (KBK) liderliğini bir yıl daha sürdürecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, 2001 yılından bu yana askeri birlik bulundurduğu Afganistan'da 2002 ve 2005 yıllarında iki kez ISAF Komutanlığını, ayrıca 2007 yılında da KBK liderliğini 8 ay süreyle üstlendiği anımsatıldı. Türkiye'nin 1 Kasım 2009 tarihinden itibaren KBK sorumluluğunu 1 yıl süreyle devraldığına ancak anılan görevi bir yıl daha sürdürmesi konusunda NATO'dan gelen talep üzerine, bu sorumluluğunun 1 Kasım 2011 tarihine kadar devam etmesinin kararlaştırıldığına işaret edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu görevde sergilediği üstün başarı ve Afgan halkıyla kurduğu yakın ilişkiler neticesinde, NATO makamları tarafından KBK liderliğine devam etmemiz konusunda girişimde bulunulmuştur. Afganistan'ın ülkemiz açısından özel konumu ve KBK'nın Afganistan'da güvenlik ve istikrarın tesisinde ve güvenlik sorumluluğunun Afgan makamlarına devredilmesi sürecinde oynadığı merkezi rol göz önünde bulundurularak, Kabil Bölge Komutanlığı liderliğinin Türk Silahlı Kuvvetlerince 1 Kasım 2012 tarihine kadar 1 yıl daha sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar, Türkiye'nin dost ve kardeş Afganistan'da sürdürülebilir güvenlik ve istikrar ortamının yaratılması amacıyla, Afgan güvenlik güçlerinin eğitimi başta olmak üzere sağladığı katkıların bir diğer önemli örneğini teşkil etmektedir."