Türkiye, judoda Avrupa üçüncüsü

SARAYBOSNA,(DHA)

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası\'nda takımlar karşılaşmasında Türkiye Ümit Milli Takımı, Macaristan karşısında 5-4 üstünlük kurarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bosna Hersek\'in Saraybosna kentinde ferdi müsabakaların ardından yapılan takımlar karşılaşmasında ümit milli takım, bronz madalya kazandı.

Ümitler Avrupa Şampiyonası\'nda ferdi karşılaşmaların tamamlanmasının ardından yapılan takımlar müsabakalarında; Merve Azak (44), Ejder Toktay (55), Buketnur Karabulut (52), Umalt Demirel (66), Habibe Afyonlu (63), Ahmet Çuhadar (81), Mine Kalender (+63) ve Ö. Kemal Aydın\'dan oluşan (+90) karma ümit milli takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.

İlk maçında Yunanistan\'ı 5-0, çeyrek finalde Almanya\'yı 5-1 yenen karma takım, yarı finalde Hollanda\'ya 5-3 yenildi. Çekişmeli geçen ve 4-4 eşitliğinde çekilen kura sonucunda Umalt Demirel\'in bir kez daha tatamiye çıktı. Umalt Demirel\'in müsabakayı ippola kazanmasıyla gelen üstünlükle ümit milliler takımlarda üçüncülük kürsüsüne çıkan ekip oldu.

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