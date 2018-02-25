T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye Jokey Kulübü'nde 2'nci Serdal Adalı dönemi

İSTANBUL / DHA İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılan Türkiye Jokey Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa, 111 oyun 56'sını alan Serdal Adalı ikinci kez seçildi

25 Şubat 2018 20:12

İSTANBUL / DHA

İstanbul Veliefendi Hipodromu\'nda yapılan Türkiye Jokey Kulübü Olağan Genel Kurulu\'nda başkanlığa, 111 oyun 56\'sını alan Serdal Adalı ikinci kez seçildi.
Genel Kurul\'da, Yönetim Kurulu Asli Üyeliklerine ise; Sadettin Atığ, Tuğban İzzet Aksoy, Yüksel Göktürk, Adil Mert Kaya, Ahmet Özbelge ve Hakan Yücetürk seçildi. Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri ise sırasıyla şu isimlerden oluştu; Can N. Güven, Faruk Tınaz, M. Doruk Yılmaz, Murat Kadaifçioğlu ve Ender Aydıner.
2012 - 2015 yılları arasında da Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığı görevinde bulunan Serdal Adalı seçim sonrası yaptığı açıklamada, \"Kulübümüz birlik ve beraberliğin hakim olduğu bir seçim sürecini geride bıraktı. Bundan sonra elbirliğiyle camiamız için çalışma zamanıdır. Herkese çok teşekkür ediyorum\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA İstanbul Veliefendi HipodromuTürkiye Jokey Kulübü Olağan Genel KuruluSerdal AdalıGenel Kurul Yönetim Kurulu AsliSadettin Atığ TuğbanAksoy Yüksel Göktürk Adil Mert Kaya AhmetHakan YücetürkYönetim Kurulu YedekCanGüven

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24