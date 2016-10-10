Türkiye İzlanda'dan eli boş dönüyor

Dünya Futbol Şampiyonası Avrupa elemeleri I grubu maçında Türkiye, İzlanda'ya konuk oldu.

Başkent Reykjavik'deki Laugardalsvöllur stadyumunda soğuk ve yağışlı bir havada oynanan mücadelede Türkiye rakibine 2-0 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar böylece I grubundaki üçüncü maçında ilk yenilgisini almış oldu.

Tarihinde İzlanda'da hiç kazanamayan Türkiye bu kez de rakibi karşısında istediği oyunu sahaya yansıtamadı. İzlanda ilk yarıda Ömer Toprak'a da çarpıp ağlara giden topta Elmar Bjarnason (42.) ve 44'üncü dakikada Alfred Finnbogason'un golleriyle sonuca gitti. İkinci yarıda A millilerin farkı azaltma çabaları sonuç vermezken İzlanda da skoru koruma adına daha çok savunmada kalınca maç 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi. İzlanda puanını 7'ye yükseltirken Türkiye 2 puanda kaldı.

İlk yarıda iki gol

Hakemin başlama düdüğüyle birlikte gol arayan ve daha etkili olan taraf ev sahibi İzlanda oldu. Özellikle duran toplar ve savunma arkasına atılan toplarla etkili olan İzlanda ilk yarıda iki farklı üstünlüğü yakaladı. Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Elmar Bjarnason'un ceza alanı dışından yaptığı vuruş savunmada Ömer Toprak'a çarparak kaleci Volkan Babacan'ı yanılttı ve ağlarla buluştu. Ay-yıldızlılar daha bu golün şaşkınlığını yaşarken İzlanda farkı 2'ye yükseltti. Bundesliga takımlarından Augsburg forması giyen Finnbogason 44'üncü dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenerek sert bir vuruşla kaleci Volkan'ı bir kez daha mağlup etti ve skoru 2-0'a getirdi. Türkiye'nin bu yarıdaki nadir atak girişimleri sonuç vermedi.

İkinci yarıya daha istekli başlayan Türkiye Hakan Çalhanoğlu ve Emre Mor ile girdiği pozisyonlardan sonuç alamadı. Farkı azaltmak isteyen A milliler ikinci yarıda rakip kalede daha çok görünmeye çalışırken sahasına çekilen İzlanda da kontra ataklarla tehlike yaratmaya çalıştı. Ancak Türk milli takımı rakibi karşısında üstünlük kuramayınca gittikçe oyundan düştü. Ev sahibi takım son bölümde ay-yıldızlıların kalesine daha sık gelmeye başlarken oyunun kontrolünü de tekrar eline aldı. Kalan dakikalarda her iki takımın da çabaları sonuç vermedi ve İzlanda sahadan 2-0 galip ayrıldı.

“Henüz herşey bitmedi”

Karşılaşmayı değerlendiren milli takımlar teknik direktörü Fatih Terim “Kaybetmek güzel değil, üzgünüm. Ancak maç öncesi düşündüğümüz şeyler ilk yarı için tuttu diyebiliriz. Ancak maalesef yine kırkıncı dakikalarda yediğimiz ilk gol ve ardından gelen ikinci gol şok etkisi yaptı. Ardından işimiz zorlaştı. Değişiklikler de pek tutmadı. Neredeyse ikinci yarıda hiç pozisyonumuz yok. İkinci yarıda kötü oynadık. İlk yarıda gollere kadar istediğimizi yapabilmiştik. Galibiyete yetecek oyunumuz olmadı. Ancak daha çok savaşımız var. Henüz herşey bitmedi” diye konuştu.

Deplasmanda kazanan Hırvatistan lider

I grubunun diğer maçında Finlandiya'yı deplasmanda Mandzukiç'in attığı tek golle 1-0 yenen Hırvatistan 7 puanla ilk sırada yer aldı. Aynı puana sahip İzlanda averajla ikinci sırada. Kosova'yı 3-0'la geçen Ukrayna puanını 5'e yükselterek üçüncü sıraya yerleşirken 2 puanlı Türkiye dördüncü, 1'er puanlı Finlandiya ve Kosova beş ve altıncı sırada yer aldı. Türkiye gruptaki dördüncü maçını 12 Kasım'da Kosova ile sahasında oynayacak.

Dünya Futbol Şampiyonası Avrupa elemelerinde 3'üncü hafta maçlarında 9 Ekim Pazar günü 9 maç oynandı, alınan sonuçlar şöyle;

D grubu: Galler 1- Gürcistan 1, Moldova 1- İrlanda 3, Sırbistan 3 – Avusturya 2

G grubu: İsrail 2 – Liechtenstein 1, Makedonya 2 – İtalya 3, Arnavutluk 0 – İspanya 2

I grubu: Finlandiya 0 – Hırvatistan 1, Ukrayna 3 – Kosova 0, İzlanda 2 -Türkiye 0

Dünya Futbol Şampiyonası grup elemeleri 3'üncü maçlarına 10 Ekim Pazartesi günü yapılacak 9 karşılaşmayla devam edilecek. Program şöyle;

A grubu: Belarus-Lüksemburg, İsveç-Bulgaristan, Hollanda-Fransa

B grubu: Letonya-Macaristan, Andorra-İsviçre, Faroe Adaları-Portekiz

H grubu: Bosna Hersek-Kıbrıs, Estonya-Yunanistan, Cebelitarık-Belçika

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Ufuk Çakır