Türkiye İsviçre'nin onur konuğu olacak

Türkiye'nin, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen "23. Uluslararası Kitap Fuarı"na onur konuğu olarak katılacağı bildirildi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Türkiye, 22-26 Nisan tarihlerinde edebi okumalar, söyleşiler, konserler, el sanatları atölyeleri ve sergiler ile film festivalini içeren bir programla tanıtım yapılacak olan fuarda, "Bütün Renkleriyle Türkiye" sloganını kullanacak.



Türkiye, "Cenevre 23. Uluslararası Kitap Fuarı"ndaki 600 metrekarelik "Onur Konuğu" standında çok sayıda Türk yazarın eserlerinden oluşan serginin yanı sıra, ülke kültürünü yansıtan çok sayıda etkinlik de gerçekleştirecek.



Türk edebiyatından çeşitli dillere çeviri yapan yayınevlerine finansal destek sağlayan TEDA projesi kapsamında desteklenen eserlerden oluşan bir serginin de yer alacağı stant, Fransızcaya çevrilerek yayımlanan birçok Türk edebiyatı ürününün de ziyaretçilerle buluşmasını sağlayacak.



Fuarda, Türkiye standında ayrıca "Türk Sineması Günleri Festivali" düzenlenecek ve geleneksel Türk mutfağından örnekler sunulacak.

