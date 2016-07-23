“Türkiye istikrarsızlaşırsa, AB'ye on milyonlarca mülteci gelir”

Tarık Demirkan

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'nin istikrarsızlığa sürüklenmesi halinde bölgeden Avrupa'ya on milyonlarca mültecinin akın edeceğini savundu.

Orban, Macar televizyonunda canlı yayımlanan konuşmasında, ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ın başkan seçilmesinin AB için daha iyi olacağını söyledi. Orban, Demokrat Parti adayı Hillary Clinton karşısında Donald Trump'a açık destek belirten ilk halen görevde olan lider oldu.

Başbakan'ın konuşmasından bazı bölümler şöyle:

“Sorun Mekke'de değil, Brüksel’de"

"Macaristan açısından Türkiye'de şu an için istikrar olması en çok istediğimiz şeydir. Eğer Türkiye istikrarsızlaşırsa bu Avrupa birliğine on milyonlarca mültecinin gelmesine neden olur."

"Avrupa küresel liderliğini kaybetti. İngiltere'nin AB'den ayrılma kararıyla bölgesel bir güç olma konumuna geriledi. Kendi vatandaşlarını, kendi sınırlarını bile koruyamaz duruma geldi. AB artık kendini kandırmaktan vazgeçmeli."

"Sorun Mekke'de değil Brüksel'de. İslam değil, Brüksel'deki bürokratlar bizim önümüzü tıkıyor. Brüksel bize, bizim uygun olduğunu düşündüğümüz şekilde hareket etme izni verse, biz İslam'ı idare edebiliriz."

Macaristan geçen yıl mülteci akını karşısında sınırlarına duvar örmüş, Hırvatistan ve Sırbistan sınırını kapatmıştı.

2010'da yeniden iktidara gelen Orban, AB ve ABD tarafından sık sık, tüm yetkileri elinde toplamaya çalışmakla ve medya üzerinde baskı oluşturmakla suçlanıyor.