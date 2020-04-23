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Türkiye, aynı anda İstiklal Marşı okudu

23 Nisan 2020 21:01

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 23 Nisan kutlamalarının iptal edilmesiyle birlikte tüm Türkiye aynı anda İstiklal Marşı'nı okudu.

İletişim Başkanlığı tüm vatandaşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün 21.00'de evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde İstiklal Marşı okumaya davet etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nı çocuklarla birlikte söyledi

 

İstanbul ve Türkiye'nin farklı noktalarında vatandaşlar, İstiklal Marşı'nı balkonlarından okudu. Bazı vatandaşların İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'na da balkonlarından meşalelerle eşlik ettiği görüldü. 

Yeni tip Koronavirüs'le en önde mücadele eden sağlık çalışanları İstiklal Marşı'nı hastanede okudu.

 

 

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