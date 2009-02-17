Türkiye, İsrail’den açıklama bekliyor

Dışişleri Bakanı Ali Babacan, İsrailli komutan Mizrahi’nin açıklamalarının iki ülke arasındaki ilişkilerin hassas bir dönemden geçtiği bugünlerde faydalı olmadığını belirterek, “İsrail tarafından kapsamlı bir açıklama bekliyoruz” dedi.



Yemen, Bahreyn ve Litvanya’yı kapsayan turuna çıkmadan önce Esenboğa havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Ali Babacan, İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Avi Mizrahi’nin son açıklamaları hatırlatılarak, “İsrail tarafından tatmin edici bir yanıtın alınıp alınmadığının” sorulması üzerine, İsrail’in bu açıklamayla ilgili herhangi bir doğrulama ya da yalanlamayı henüz net şekilde yapmadığını söyledi.

Haberin devamı



Bakan Babacan, İsrail savunma kuvvetlerinin basın sözcüsünün Cumartesi günü komutanın söyledikleri ile aralarına mesafe koyduklarına yönelik açıklamasını hatırlatttı.



Babacan, “Önümüzdeki günlerde daha detaylı ve kapsamlı bir açıklama olsa iyi olur diye düşünüyoruz” diyerek, kara kuvvetleri komutanının sözlerinin, iki ülke ilişkilerinin hassas dönemden geçtiği bugünlerde faydalı olmadığını kaydetti.



“Olayları bu tür açıklamalarla tırmandırmak gayet kolaydır” diyen Babacan, Mizrahi’nin açıklamasına gerekli tepkinin çeşitli seviyelerde verildiğini vurguladı. Türkiye olarak beklediklerini ve İsrail tarafının daha kapsamlı bir değerlendirme yapmasını arzu ettiklerini bildiren Babacan, bunun yanı sıra gerek Tel Aviv’deki Türk Büyükelçiliği gerekse Ankara’daki İsrail Büyükelçisinin iki ülke Dışişleri Bakanlıkları ile temaslarına yoğun şekilde devam ettiklerini, ancak bu temaslara özel bir anlam yüklemek gerekmediğini ifade etti.

