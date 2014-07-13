'Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi mümkün değil'

Başbakan Tayyip Erdoğan, Antalya Belediyesi'nin iftar yemeğinde gündeme ilişkin konuştu.



İşte Erdoğan’ın konuşmasından önemli satırbaşları; “Bizi bölmek, parçalamak isteyenler var. Sınırlarımızın hemen yanı başında çok büyük trajediler yaşanıyor. Tüm İslam dünyasında malesef sıkıntılar çok. Acımasızca İsrail her zamanki kinini kanını orada yine estiriyor. Mavi Marmara'dan sonra ilişkimizi kesmiştik. Özür dilediler.

Üçüncü bir şartımız vardı, Gazze'ye ablukayı kaldıracaksınız dedik. İsrail bu uygulamasına devam ettikçe bizim İsrail’e ilişkilerimizin normalleşmesi mümkün değildir. Bizim İsrail'le atmak istediğimiz bir takım adımlar vardı ki bu adımlar artık kapalı bir kutunun içinde kalmış demektir.

'IŞİD'in tuttuğu Türkleri bırakmalarını hatırlatıyoruz'

IŞİD'in tuttuğu Türkleri bırakmalarını özellikle hatırlatıyoruz. Bunları tutmaya hakları yoktur. Suriye'den gelen kardeşlerimize kucak açtığımız için bizi eleştirenler var. Bir milyon insan neden Türkiye'ye alınmış. Bombaların altında ölsünler mi? Ak Parti davasına gönül vermiş kardeşlerimize sesleniyorum. Biz tarihi sorumluluğumuzun insanı ve İslami sorumluluğumuzun gereğini yaptık. İşte bu mesele bir vicdan bir gönül meselesidir, vicdanı olmayanlar bunu anlayamaz. Biz bu ülkelerle fiziki sınırlara sahip olabiliriz ama gönüllerimiz birdir.

Türkiye'ye gelip de sınırımızı kapattığımız sırtımızı çevirdiğimiz hiç bir vatandaşımız olmayacaktır. Onlara her türlü yardımı yapmalıyız. Elbette bu kötü günler geçecektir. İşte o zaman onların çocukları bizi asla unutmayacaklardır. Suriye hiç bir zaman yalnız olmayacak, özellikle Filistin davası yeryüzündeki en büyük hamisi her zaman ayakta olacaktır. Biz Filistin davasında asla tarafsız değiliz."