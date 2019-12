Türkiye, İslam Birliği liderliğine oynamalı

Pentagon’un danışmanı ’Gölge CIA’ lakaplı George Friedman Türkiye’ye yol haritasında İslam ülkelerinin liderliğini çizdi. Avrupa Birliği’nin yıkıldığını ve kesinlikle girilmemesi gerektiğini ifade eden Friedman, "Türkiye artık yüzünü çoğunluğunu İslam ülkelerinin oluşturduğu bölgede liderliğe çevirsin. Bunun için ekonomik gücünüz ve Osmanlı yeteneğiniz var" dedi.



Pentagon’un strajilerini belirleyen Stratfor adlı şirketin kurucusu ve Gölge CIA lakaplı George Friedman Büyük Ortadoğu Projesi’nin tartışıldığı bu günlerde Türkiye’ye yol haritası olarak İslam ülkelerinin liderliğini çizdi. "Avrupa Birliği yıkıldı, çağırsa da gitmeyin" diyen Friedman’a göre krizde Türkiye’nin en büyük avantajı AB üyeleri arasında bulunmaması oldu. AB’ye üye olması durumunda Türkiye’nin 5 yıl böyle büyümenisine izin verilmeyeceğini de ifade eden Friedman "Türkiye artık yüzünü çoğunluğunu İslam ülkelerinin oluşturduğu bölgede liderliğe çevirsin. Bunun için hem yeterli ekonomik gücünüz hem de Osmanlı’dan kalma yetenekleriniz var" dedi.



İş Yatırım’ın Geniş Açı toplantılarına katılmak için Türkiye’ye gelen Friedman, içinde bulunduğumuz küresel kriz döneminde artık Avrupa Birliği gibi bir birlik kalmadığını dile getirdi ve şöyle devam etti: "Türkiye şu an bir çok Avrupa ülkesinden çok daha iyi durumda. Bu nedenle ben Türkler’in neden AB üyesi olmak istediğini bir türlü anlamıyorum. Bence 20 yıl önce AB üyeliği Türkiye’de modernliği sembolize ediyordu. Bugünse Türkiye zaten çok iyi durumda. Sorun şu ki bu koşullar altında AB Türkiye’yi istemeli. Ama Türkiye bu isteği geri çevirmeli."



Kendinizin farkına varın



Türkiye’nin bölgesinde lider olacağını da ifade eden Friedman, Türkiye’nin bu politik güce sahip olması için gerekli olan ekonomik gücü şimdiden elinde bulundurduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: "Şu anda zaten 17’nci büyük ekonomisiniz. Yani sorun ekonomik gücün varlığı değil, nasıl daha yukarıya çekilebileceği konusu. Beklentilerime göre önümüzdeki 30-40 yılda Türkiye en büyük 10 ekonomiden biri haline gelecek. Şimdiden Müslünman dünyanın gücünün odağı olan Türkiye dinamik ve hızla modernleşiyor."



İslam’ın fay hattı



Türkiye’nin depremde İslam dünyasının fay hattı olacağını da belirten Friedman, "İslam dünyasını bir ülke yönetecekse o kesinlikle Türkiye olur. Olay sadece ekonomik de değil. Bölgede hem barış ortamı sağlayıp hem de Amerika’ya dost olabilecek tek ülke Türkiye. Bu nedenle ABD orduları için alması gerereken önlem de yok" dedi.



Türkçe öğrenin demişti



George Friedman, Türkiye’nin 100 yıl sonra dünyanın en büyük 4 gücünden biri olacağını iddia ettiği ’Önümüzdeki 100 Yıl’ adlı kitabını Türkiye’de de yayınlamaya hazırlanıyor. Friedman, kitabında "Çin ve Rusya gibi ülkeler gerileyip yerini Türkiye, Japonya, Meksika ve Polonya gibi yeni dünya güçlerine bırakacak. Rusça veya Çince’yi bırakın, Türkçe, Japonca, Polonya ve Meksika dillerini öğrenmeye bakın" diyor. Friedman, ayrıca önümüzdeki yüzyılın sonlarına doğru çıkabilecek savaşın ABD ile Türkiye-Japonya ittifakı arasında olacağını öne sürüyor.



Bedava para bulursanız alın, pakete takılmayın



Hükümetlerin krizde alması gereken önlemlerin yaşanan sorunlarla ilgili olduğunu dile getiren George Friedman’a göre gerektiğinde eylemsizlik de bir önlem olabiliyor. Yaşanmasından korkulan veya başkalarının yaşadığı problerle ilgili kararlar almanın yersiz olduğunu ifade eden Friedman "Şu an olduğu gibi bırakıldığında ekonominiz hala işlevsel şekilde devam ediyor. Bu en az düzeyde hükümet müdahalesi ile gerçekleşiyor. Hükümetin buradaki görevi gerekmedikçe işe karışmamak ve bir perspektifi korumak. Şu ana kadar Türk hükümeti kriz döneminde gerektiği gibi davranıyor. IMF’ye gelince: Eğer bedava para bulursanız alın. Yardım alırken IMF kontrolünden uzak durmaya çalışın."



2030’da yine kriz çıkacak, Türkiye’ye yarayacak



George Friedman’a göre içinde bulunduğumuz krizden sonraki küresel sallantı 2030’da gerçekleşecek:



2030’da kriz yaşlı nüfusun artışından ve buna bağlı olarak iş gücünün azlığından kaynaklanacak.



Yaşlı nüfus geçinebilmek için elindeki varlıklarını satmaya başlayacak.



Bu, bir kez daha varlık değerlerinde çöküş yaşatacak



Yaşlı nüfus nedeniyle çalışanın üzerinde çok yüksek vergi ve enflasyon yükü olacak.



2028’de ABD Başkanı olan kişi krizi yatırımcının gücünü artırarak çözmeye çalışacak.



Ancak bunun sonucunda zaten yetersiz olan işgücü yatırımlarla daha da pahalı hale gelecek.



Bugün göçü engellemeye çalışanlar yarın göçe yönelmeye çalışacak.



Ülkeler gençler göç etsin diye prim bile dağıtacak.



Hükümet çocuk sayısına karışamaz



Her aileye 3 çocuk önerisi hakkında George Friedman"Her ne kadar demografi kilit nokta olsa da hükümetler ailelerin kaç çocuk yaptığı konusunda ekti sahibi olamaz. Artık çocuk gerçekten çok pahalı. Kadınlar çalışıyor ve çoculklar tarım kültüründe olduğu gibi ekonomik katkı sağlayamıyor" dedi.



Davos gücünüzün göstergesi



Hem İsrail hem de Arap ülkeleriyle ilişkisi bulunan Türkiye’nin bu iki taraf nedeniyle zaman zaman gerilimler yaşadığını dile getiren George Friedman’a göre Tayyip Erdoğan’ın Davos oturumundaki çıkışına verilen tepkiler bile ülkenin önemini gözler önüne seriyor. İsrail ile Gazze arasında yaşananların Erdoğan’ı çok zor durumda bıraktığını dile getiren Friedman, konuşmasını şöyle sürdürüyor: "Başbakanınız tavrı dünyada büyük bir yankı uyandırdı. Eğer Türkiye’nin dünyadaki gücü ve önemi sandığınız gibi küçük olsaydı Başbakanın Davos’ta yaptığı çıkış bu denli ciddiye alınmazdı."