Türkiye: İsim belirleme tavrı sürerse HDP'siz hükümet kurulacak

CHP ve MHP’nin destek vermeyeceğini açıkladığı seçim hükümetinde HDP’ye yer verilmeyebileceği iddia edildi. Hükümete yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin manşetten duyurduğu habere göre, AKP, bakanlık konusunda bir talepte bulunmayacağını açıklayan HDP’nin bakanların isimlerini belirleme isteğine de sıcak bakmıyor. Gazetede yer alan habere göre, kulislerde de Başbakan'ın HDP'li üç vekile bakanlık teklifi sunacağı, ancak verilen bakanlıkların beğenmemesi ya da bu isimlerin engellemesi halinde ısrar etmeyip bağımsız kişilere görev vereceği konuşuluyor.

Türiye gazetesinin bugünkü nüshasında (24 Ağustos 2015) İsmail Sonsuz imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

Koalisyon için 45 günlük süre dün saat 24.00 itibarıyla tamamlandı, süreç anayasal olarak da bitti. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'seçim yenileme' kararı bekleniyor. Bundan sonrası için, Anayasa'nın 114. Maddesi açık:

“Siyasi parti gruplarından alınacak üye sayısını TBMM Başkanı tespit ederek Başbakana bildirir. Teklif edilen bakanlığı kabul etmeyen veya sonradan çekilen partililer yerine, TBMM içinden veya dışarıdan bağımsızlar atanır.”

Teklif var ısrar yok

“CHP ve MHP'nin 'seçim hükümetine dahil olmayacağını, HDP'nin de üye vereceğini açıklamasıyla, ‘isim’ tartışması başladı. HDP, ‘kabineye vereceğimiz bakanları biz belirleriz’ görüşünü dayatırken, Başbakan Davutoğlu Anayasa'nın 114. Maddesini hatırlatıyor. Kulislerde de Başbakan'ın HDP'li üç vekile bakanlık teklifi sunacağı, ancak verilen bakanlıkların beğenmemesi ya da bu isimlerin engellemesi halinde ısrar etmeyip bağımsız kişilere görev vereceği belirtiliyor. Davutoğlu'nun bu hamleyle şehit haberlerinin geldiği bu günlerde bazı kesimlerin seçim öncesi kara propaganda malzemesi yapmaya hazırlandığı ‘AK Parti-HDP ile bir araya geldi’ söyleminin önüne geçmeyi planladığı belirtiliyor. Yine kulislerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın veto yetkisini kullanarak bakanlık için bildirilen bazı HDP'lilerin ismini çizebileceği de konuşuluyor.”

Deneyimli isimler atanacak

“Kanun gereği seçim hükümetinde Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlarını da bağımsızlar arasından görevlendirecek. Seçim döneminde bu görevlere gelen, Kenan İpek, Sebahattin Öztürk ve Feridun Bilgin'in yine görevlerini sürdürebileceği kaydediliyor. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün de, aynı rolü üstlenmesi bekleniyor. Diğer bakanlıklarda da işleyişin aksamaması için, bakanlıkların yapısını iyi bilen isimlerin görevlendirilmesi planlanıyor. Özellikle bakanlık müsteşarları, akil insanlar, akademik camiadan bazı isimler, daha önce bu görevlerde bulunan devlet adamlarının atanması öngörülüyor.”