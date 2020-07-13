Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu: Kıdem tazminatı kırmızı çizgimiz; dokunulması genel grev sebebi sayılacak

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), hükûmetin gündeme getirdiği kıdem tazminatı düzenlemesine karşı yaptığı basın açıklamasında, "Kıdem tazminatı kırmızı çizgimiz. Dokunulması genel grev sebebi sayılacak" dedi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) Gaziantep ,Adana ve İzmir şubeleri, hükûmet tarafından gündeme getirilen kıdem tazminatı düzenlemesine karşı bir basın açıklaması yaptı.

Gaziantep'teki basın açıklamasını okuyan Türk-İş Bölge Temsilcisi Mehmet Akif Sarıca, kıdem tazminatının kırmızı çizgi olduğunu belirterek, "Kıdeme dokunulması genel grev sebebi sayılacak" derken, Adana'daki açıklamada ise, kıdem tazminatının fona devri halinde hak kayıplarına yol açacağı belirtildi.

Türk-iş ayrıca, sosyal medya aracılığıyla #KıdemimeDokunma kampanyası başlattı.

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