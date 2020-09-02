Türkiye İşçi Partisi'nden AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e 3 yanıt 3 soru

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TİP Milletvekili Barış Atay'a "yanıt vererek doğru yaptığı" yönündeki sözlerine Türkiye İşçi Partisi'nden yanıt geldi.

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, TİP Milletvekili Barış Atay'a yönelik saldırıdan sorumlu tutulmasına tepki gösterdi. Çelik, "Bakanımıza tecavüzün kollayıcısı diyor. Bu vekilin bu ahlaksız sözünü görmezden geliyorlar, sonra İçişleri Bakanımızın ona verdiği cevap üzerinden siyaset üretmeye çalışıyorlar. İçişleri Bakanımız doğru yapmıştır" dedi.

Çelik'in bu açıklamasına TİP 3 yanıt verip, 3 soru sordu.

Verilen yanıtlar şöyle:

- Kadınlar öldürülüyor, şiddete uğruyor. Siz parlamenter sistemi kötülüyorsunuz.

- Aydınlar, gazeteciler, avukatlar, siyasetçiler cezaevinde, tecavüzcüler ise sokakta dolaşıyor. Siz halkın vekilini karalıyorsunuz.

- Alınmayan tedbirler nedeniyle pandemide her gün hekimler, yurttaşlar ölüyor. Siz gerçek rakamları gizliyor, halkı suçluyorsunuz.

TİP'in Barış Atay'a yapılan saldırı, ihraç edilen uzman çavuş Musa Orhan'ın serbest bırakılması ve pandemiye ilişkin sorulan sorular ise şöyle:

- İçişleri Bakanlığı halka ve temsilcilerine tehdit savurma makamı mıdır?

- Musa Orhan’ın tarafında mısınız, İpek Er’in tarafında mı?

- Pandemiye ilişkin gerçek rakamları ne zaman açıklayacaksınız?