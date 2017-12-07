Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Bali: Türkiye'nin gündemini Teknoloji Devrimi oluşturmalı

Gürkan DURAL- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - TÜRKİYE İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, dijitalleşme ve teknolojik dönüşümün ekonomik ve sosyal dönüşümlerin de dinamiğini oluşturduğunu belirterek, \"Yani Tarım Devrimi, Sanayi Devrimi gibi Teknoloji Devrimi dersek hiç yanlış söylemiş olmayız. Ben Türkiye\'nin gündeminin bu konulardan oluşması gerektiğini düşünüyorum\" dedi.

TEKNOLOJİK TEHLİKELERE DİKKAT ÇEKTİ

İş Bankası\'nın, Dünya Gazetesi iş birliğiyle kentteki bir otelde düzenlediği İş\'le Buluşmalar\'ın \"Dijital Dönüşüm ve Yeni Sanayi Devrimi\" başlıklı 41\'inci toplantısı Bursa\'da gerçekleştirildi. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, burada yaptığı konuşmada, dijital dönüşümün şu anda bankacılık sektörünün önemli bir gündemi olduğunu söyledi. Dijtilalleşmeyi, ilk sunucu ile son kullanıcı arasındaki mesafenin daralması ve ilişkinin etkin şekilde yürütülmesi olarak anladığını ifade eden Bali, \"İş dünyasında cari sorunları yönetmekten daha önemli bir hadise uzun dönemde ortaya çıkan teknolojik tehditleri zamanında fark edememiş olmaktır. Uzun yaşayan teknolojik şirketlerin sırrı kendilerini yeni teknolojik trendlere ve yeni iş modellerine adapte edebilmeleri ve kendilerini yenileyebilmelerinde yatıyor. Bunun dışında kalanlar ise yok oluyorlar\" dedi.

\"GİRİŞ BARİYERLERİ ARTIK ESKİ SINIRLIYICILIĞINDA DEĞİL\"

Bali, çok ciddi bir değişim ve dönüşüm trendinin yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

\"Dijitalleşme ve teknolojik dönüşüm ekonomik ve sosyal dönüşümlerin de dinamiğini oluşturmaya devam ediyor. Yani tarım devrimi, sanayi devrimi gibi teknoloji devrimi dersek hiç yanlış söylemiş olmayız. Ben Türkiye\'nin gündeminin bu konulardan oluşması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuları çalışıyor, katma değerli büyüme derken bu alanlardaki farkları konuşuyor olmamız gerekir. Bankacılık yapma şeklimiz de buna göre dönüşüm geçiriyor. Yaptığımız işin şu anda yürüttüğümüz şekliyle devam edeceğini asla varsaymamalıyız. Ortaya çıkan tehditleri ve fırsatları birlikte algılayarak iş modelini sürekli güncelleme çalışmaları içindeyiz. Çünkü bankacılık dahil bütün sektörlere giriş bariyerleri hızla düşüyor. Artık varsayılan, korunduğumuzu düşündüren giriş bariyerleri artık eski sınırlıyıcılığında değil. Bu nedenle ortaya çok kıvrak, çevik firma yapıları, fintechler, startup\'lar çıkıyor. Bunlar yenilikçi, müşterilerin hayatını kolaylaştıran kişiselleşmiş çözümler üretiyor. Bu firmalarla sadece işimizi elimizden alıyorlar diye değil iş birlikleri yapmak suretiyle oyunu daha da büyütmenin çabası içinde olmalıyız.\"

İş Bankası\'nın Türkiye\'nin büyük dönüşümlerine tanıklık ettiğini kaydeden Bali, \"İş Bankası\'nın kuruluş misyonu çerçevesinde üreticinin, sanayicinin, tüccarın, esnafın, çiftçinin, hane halkının yanında olmaya, özellikle kötü günlerinde yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu kurum yoluna aynı ilkeler, aynı çalışma anlayışıyla devam edecek.\" dedi.

\"HAYATIMIZI ÇOK FARKLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRECEK\"

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı da Endüstri 4.0\'a ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Bitcoin\'e vurgu yapan Eczacıbaşı, \"Bitcoin bir teknoloji ürünü. Belki bir para birimi olarak da anlaşılabilir, ama Bitcoin dediğiniz zaman öğrendik ki çok daha öteymiş. Bizim hukukta gördüğümüz, sözleşme kavramını tepeden tırnağa değiştirebilecek, çok özgün, yeni bir teknoloji. Bunun dışında yapay zeka var, derin düşünce var, nesnelerin interneti var. Bunlar gittikçe hayatımızın içine derinlemesine girecek oluşumlar. Bunlar da bizim hayatımızı çok farklı bir şekilde değiştirecektir.\" açıklamasını yaptı.

\"HERKESİN BİZE RAKİP OLABİLECEĞİNİ BİLEREK HAREKET ETMEMİZ LAZIM\"

İnternetin önemine de vurgu yapan Faruk Eczacıbaşı, şunları söyledi:

\"Bundan sonraki rekabet ortamında şunu bilmeliyiz ki, bilgiyi en iyi kullanabilen en iyi değerlendirebilen, bunu en çabuk şekilde dönüştürebilen kurumlar rekabette çok daha fazla olacaktır. Bunu da coğrafya, sınırlar veya zaman aylar, yıllar ve günler hesabından çok öte anında ve heryerde kullanabileceğini ve herkesin bize rakip olabileceğini bilerek hareket etmemiz lazım.\"

Etkinlik, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ\'ın moderatörlüğünde, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, Arçelik Üretim Teknolojileri ve Endüstri 4.0 Yöneticisi Ömer Faruk Özer, Dünya Gazetesi Yazarı Dr. Rüştü Bozkurt\'un katıldığı panelin ardından sona erdi.

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