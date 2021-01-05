Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali görevinden ayrılma kararı aldı

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 10 yıldan bu yana sürdürdüğü görevinden ayrılma kararı aldı. İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, "istifa" haberlerinin asılsız olduğu, 6 Ocak'da Bali'nin açıklama yapacağı belirtildi.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 10 yıldan bu yana sürdürdüğü görevinden ayrılma kararı aldı. Bloomberg'ün haberine göre; isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, "kararın yakın bir zamanda duyurulacağını" söyledi.

İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürlüğü, yarın bir basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı. Bali'nin bu toplantıda kararını açıklaması bekleniyor.

İş Bankası: İstifa haberleri asılsız, açıklama yapılacak

İş Bankası ise konuyla ilgili yapılan açıklamada "istifa" haberlerinin asılsız olduğunu belirterek, Bali'nin açıklama yapacağını kaydetti.

Açıklamada, ''Genel Müdürümüz Sayın Adnan Bali'nin istifa ettiğine dair yer alan haberler asılsızdır. Sayın Adnan Bali görevini sürdürmekte olup konuya ilişkin 06.01.2021 tarihinde düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacaktır'' denildi.