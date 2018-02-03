Türkiye, İran'da Zeytin Dalı Harekâtı'nı anlattı

Ekber Karabağ / Tahran, 3 Şubat (DHA) - İran\'ın başkenti Tahran\'da düzenlenen Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) 29. Daimi Komite Toplantısı\'nda Türk heyeti, TSK\'nın Afrin\'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı\'na ilişkin katılımcı ülke temsilcilerine bilgi verdi.

Tahran\'da 2-3 Şubat tarihlerinde düzenlenen toplantıya AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Afif Demirkıran, AK Parti Kadın Kolları Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Meryem Göka ile Ak Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk katıldı.

“Suriye’de asla kalıcı değiliz”

25 ülkeden 40 siyasi parti temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Demirkıran, yalan propagandalara rağmen Afrin harekâtının Kürtlere yönelik olmadığının altını çizerek, \"Bu asla doğru değil. Bu operasyon terörizm ve PKK\'ya yönelik yapılıyor. Suriye\'de asla kalıcı değiliz. Türkiye\'deki 3.5 milyon Suriyeli mülteciden 370 bini Kürt kökenlidir. O bölge özgürleştiğinde bu insanları oralara yerleştireceğiz\" dedi.

AK Parti\'nin ICAPP\'in aktif üyesi olduğunu söyleyen Demirkıran, DHA\'ya verdiği demeçte, konferanstaki konuşmasında Afrin Harekâtı ve FETÖ terör örgütüne özel yer ayırdığını kaydetti. Demirkıran, \"Konferansta Suriye\'ye, Suriye halkının terör belasından kurtulması ve sınırlarımızda bir terör koridorunu oluşmasını engellemek için girdiğimizi anlattık. Operasyonlar amacına ulaştıktan sonra oradan geri çekileceğiz ve başta Kürtler olmak üzere Suriye\'den birçok insan oraya gidecekler. İran harekâta çok sıcak bakmıyor, ancak konferansta hiç kimse Türkiye\'nin niçin Afrin\'de olduğuna yönelik her hangi bir ifade kullanmadı\" diye konuştu.

“Türkiye olmadan Suriye sorunu çözülemez”

Ak Parti Van Milletvekili ve aynı zamanda Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) Türkiye Grubu Başkanı da Burhan Kayatürk, Tahran\'daki ICAPP toplantısını şu sözlerle değerlendirdi: \"TSK, Suriye\'de çok başarılı bir operasyon yapmaktadır. Toplantıda, bunun tamamen terör örgütüne karşı verdiğimiz bir mücadele olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. İran ve Rusya olmadan Suriye\'deki sorun kolay kolay çözülmez, ama Türkiye olmadan hiç çözülmez. Bu kadar uzun sınırı olan bir ülkenin, Suriye\'den 3.5 milyon mülteciyi ülkesinde bulunduran bir ülkenin onayı olmadan Suriye\'deki problemin çözülemeyeceğini İranlıların bilmesi lazım\" dedi. (Görüntülü-Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

- AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Afif Demirkıran\'ın konuşması

- Toplantıdan genel ve özel görüntüler

- Afif Demirkıran\'ın DHA\'ya yaptığı konuşma

- Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) Türkiye Grubu Başkanı Burhan Kayatürk\'ün DHA\'ya verdiği demeç