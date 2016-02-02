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Türkiye, İran'a açtığı doğalgaz davasını kazandı

İran, 2011-2015 yıllarında Türkiye'ye sattığı doğalgaz nedeniyle tazminat ödeyecek

02 Şubat 2016 13:02

Türkiye, İran’dan aldığı doğalgazda fiyat konusunda anlaşamayınca girdiği tahkim mahkemesini kazandı.

İran Petrol Bakan Yardımcısı Hamit Reza Aragi, Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin Türkiye’yi doğalgaz konusunda davacı olduğu İran’a karşı haklı bulduğunu açıkladı. Tahkim kararı doğrultusunda, Türkiye’nin 2011-2015 yılarında İran’dan aldığı doğalgaza yüzde 10-15 indirim alması gerekiyor. Ayrıca Aragi, İran’ın tazminat ödeyeceğini ama henüz tazminat tutarının belli olmadığını açıkladı.

 

2012'de İran'a dava açılmıştı

 

Bakan Yardımcısı, indirimi yapılmayan doğlagaz için tazminat tutarının 1 milyar dolar düzeyinde olabileceğini bildirdi. Türkiye, 2011 yılından bu yana yüksek fiyattan alınan doğalgazın geri dönük fiyat farkının iadesi için 2012 yılında İran’a dava açmıştı. Türkiye, Rusya, İran ve Azerbaycan’dan doğalgaz, Nijerya ve Cezayir’den LNG alıyor.

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