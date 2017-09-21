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Dünya

Türkiye, İran ve Irak'tan ortak 'referandum' bildirisi

Ekber Karabağ / Tahran, 20 Eylül (DHA)- ABD'nin New York kentinde bir araya gelen Türkiye, İran ve Irak Dışişleri Bakanları, Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılması öngörülen bağımsızlık referandumunu görüştü

21 Eylül 2017 15:24

Ekber Karabağ / Tahran, 20 Eylül (DHA)- ABD\'nin New York kentinde bir araya gelen Türkiye, İran ve Irak Dışişleri Bakanları, Kuzey Irak\'ta 25 Eylül\'de yapılması öngörülen bağımsızlık referandumunu görüştü.

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi arasında yapılan üçlü görüşmenin ardından Kuzey Irak\'taki referanduma ilişkin ortak bir bildiri yayımlandı.

İran Dışişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, ortak bildiride, referandumun Kürt halkı ve Kuzey Irak Yönetimi lehine olmayacağının altı çizilerek, Kuzey Irak yönetiminden referandum kararından vazgeçmesi istendi.

Bildiride, \"Kuzey Irak\'taki referandum, Irak anayasasına aykırı olup, bölgede kontrolü zor yeni çatışmaların fitilini ateşleyecek\" ifadelerine yer verildi.

Toplantıda, üç ülkenin referanduma karşı koordineli tedbirlerin alınması gerekliliği üzerinde mutabık kaldığı belirtildi.

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