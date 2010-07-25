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Türkiye, İran, Brezilya yakıt takasını görüşecek

Türkiye, İran ve Brezilya dışişleri bakanlarının bugün İstanbul'da nükleer yakıt takasına ilişkin görüşmeler gerçekleştireceği açıklandı.

25 Temmuz 2010 03:00

T24 - Türkiye, İran ve Brezilya dışişleri bakanlarının bugün İstanbul'da nükleer yakıt takasına ilişkin görüşmeler gerçekleştireceği açıklandı.

ISNA haber ajansının bildirdiğine göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanperest, "İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Muttaki, Türk ve Brezilyalı mevkidaşlarıyla bugün İstanbul'da bir araya gelerek nükleer yakıt takası hakkındaki Tahran Deklarasyonu'nu ele alacak" diye konuştu.

İran, 17 Mayıs tarihinde Türkiye ve Brezilya'nın arabuluculuğunda imzalanan ve Tahran Deklarasyonu olarak bilinen anlaşma çerçevesinde, düşük düzeyde zenginleştirilmiş 1,200 kilogram uranyumunu, Türkiye üzerinde yüksek oranda zenginleştirilmiş 120 kilogram uranyumla takas etmeyi kabul etmişti.

ABD, Rusya, Fransa ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan oluşan Viyana Grubu ise takas anlaşmasını reddetmiş ve geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Türkiye ve Brezilya'nın ret oyu verdiği oturumda İran'a yönelik yeni yaptırımları onaylamıştı. BM'den çıkan yaptırım kararının ardından, İran'ın müzakere masasına döndürülmesinin iyice zorlaştığı yorumları yapılmıştı.

Başta ABD olmak üzere Batılı devletler, nükleer programını durdurmayı reddeden İran'ın hedefinin atom bombası üretmek olduğundan şüpheleniyorlar. İran ise programın nükleer yakıt elde etmek için yürütüldüğünü ifade ediyor.


Brezilya Dışişleri Bakanı Türkiye'de

İran’ın nükleer programı konusunda Türkiye ile birlikte Tahran anlaşmasını imzalayan ve BM Güvenlik Konseyi’nde İran’a yönelik yaptırımlar için "Hayır" oyu kullanan Brezilya’nın Dışişleri Bakanı Celso Amorim Türkiye’ye geldi.

Özel bir uçakla Libya'nın Tripoli kentinden İstanbul’a gelen konuk bakan Celso Amorim’i Atatürk Havalimanı VIP Salonu’nda Türk Dışişleri Bakanlığı ve konsolosluk yetkilileri karşıladı.

Makam aracı ile konaklayacağı otele hareket eden konuk bakanın, yarın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geleceği öğrenildi.

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