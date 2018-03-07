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Türkiye- İran 47'inci Alt Güvenlik Komite Toplantısı yapıldı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- TÜRKİYE ile İran arasındaki 47'nci Alt Güvenlik Komite Toplantısı, İran'ın Urumiye kentinde gerçekleştirildi

07 Mart 2018 16:38

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- TÜRKİYE ile İran arasındaki 47\'nci Alt Güvenlik Komite Toplantısı, İran\'ın Urumiye kentinde gerçekleştirildi.
Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak başkanlığındaki Türkiye heyeti ile Urumiye Valisi Abbas Hasankhani başkanlığındaki İran heyetinin katıldığı toplantı Urumiye\'de Sero Hudut Kapısı\'nda yapıldı. Toplantıda iki ülkenin sınır güvenliği, sınırda yapılan ticaretle ilgili sorunlar ve buna ilişkin çözüm önerileri görüşüldü. 
Toplantıda alınan kararlar daha sonra karşılıklı olarak imzalanarak protokol haline getirildi. İyi dileklerin temenni edildiği toplantı sonunda Vali Cüneyit Orhan Toprak, Urumiye Valisi Abbas Hasankhani’ye plâket takdim ederek, Hakkâri yöresine ait el dokuması kilim ve bal hediye etti. Urumiye Valisi Abbas Hasankhani de Vali Toprak ve beraberindeki heyet üyelerine çeşitli hediyeler takdim etti.
Toplantıya, Vali Cüneyit Orhan Toprak’ın yanı sıra Urumiye Başkonsolos Vekili Lazgin Sevgin, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, 7. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Dündar Şahin Güngör, 2. Hudut Tekeli Tabur Komutanı Piyade Yarbay Turgay Demirel, Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım ve İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Kahraman katıldı.

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