"Türkiye, Irak'a sunulan 5 milyar dolardan 40 milyar dolar kâr elde edecek"

Bağdat merkezli Amerikan Üniversitesi’nden Prof. Raid el Azavi, Türkiye’nin 2004’ten bu yana Irak’ın yeniden inşasına en fazla yatırım yağan ülke olduğunu kaydetti.

Türkiye ve Irak arasındaki ticaretin yaklaşık 12 milyar dolar olduğunu söyleyen el Azavi, “Irak’ın diğer tüm Arap ülkeleriyle ticareti ancak 2.5 milyar doları buluyor. Türkiye, Irak şirketlerinin en büyük yabancı hissedarı. Petrol ve enerji sektöründeki 400 kuruluşta paya sahip. Bu yüzden Ankara’nın Bağdat’a verdiği 5 milyar dolar en az 40 milyar dolar kâr sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye, Irak üzerinden Osmanlı şanını geri getirmek istiyor”

Sputnik News’a Türkiye’nin desteğinin politik hedeflerini değerlendiren el Azavi, “Türkiye, Irak üzerinden Osmanlı İmparatorluğu’nun şanını geri getirmek istiyor. Ayrıca Ankara, Bağdat üzerinden Suudi Arabistan, Mısır ve ABD’ye baskı yapmaya çalışıyor” yorumunda bulundu.

Mevcut Bağdat yönetiminin Ankara’nın işine yaradığını dile getiren el Azavi, Irak hükümetinin Kürt referandumuna olan tepkisini memnuniyetle karşılayan Türkiye’nin Bağdat’ın Kahire ve Riyad ile ilişkileri minimize etmeye çalıştığını söyledi.

Uysal: Türkiye, Irak'ın zor durumundan endişe ettiği için yardım etmek istiyor

Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, Türkiye’nin Irak’ın terörle mücadele ve Amerikan işgali yüzünden yaşadığı zor durumdan endişe ettiğini bu yüzden yardım etmek istediğini söyledi.

Arap ülkelerinin parasının ABD’ye akıp gittiğini dile getiren Uysal, Arap ülkelerin Irak’taki duruma ve istikrarına ilgi duymadığını belirtti. Müslüman ülkelerin farklı politika izlediğini kaydeden Uysal, Türkiye’nin kendi üretim ve ticaretini geliştirdiğini ve kararlarında bağımsız olduğuna dikkat çekerek komşu ülkelerinin de istikrarlı ve güvenli olmasına ilgi duyduğunu kaydetti.

Uysal, Türkiye’nin gizli tutulan koşullar karşısında Irak’a yardım ettiği iddialarını da yalanladı.