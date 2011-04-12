-TÜRKİYE İNTERNETİ 18 YAŞINDA ANKARA (A.A) - 12.04.2011 - Türkiye interneti bugün, 18. doğum gününü internet haftası etkinlikleriyle kutlayacak. İnternet Teknolojileri Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Akgül, Bilişim STK Platformu adına yaptığı açıklamada, Türkiye internetinin 18. yılı dolayısıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 10 ili kapsayan etkinlikler yapıldığını ifade etti. Akgül, internetin 18. doğum günü pastasının Ankara dışında, Samsun, Diyarbakır, Manisa ve İstanbul'un ardından Tunceli Üniversitesi'nde kesileceğini bildirdi. Dünyada 2 milyarı aşkın internet kullanıcısı olduğunu bildiren Akgül, şu bilgileri verdi: ''İnternete kayıtlı bilgisayar sayısı 818 milyon, 313 milyon web var. 120 milyor uluslarası, toplam 205 milyon kadar alan adı var. Blog ve video sayısının yüz milyonlar ölçüsünde olduğunu biliyoruz. Türkiye'ye gelince 30 milyon civarında kullanıcı olduğunu düşünüyoruz. İnternet kullanım istatistikleri ciddi bir sayısal bölünmeyi ifade ediyor. İnternete kayıtlı bilgisayar sayısı 4 milyon rapor edildi. Türkiye adresli 1 milyon 250 bin civarında alan adı var; bunun 250 bini .TR altında geriye kalanı yurt dışında. Yurt içinde ve dışında blog ya da web sayfası olanların bir kaç milyon olduğunu tahmin ediyoruz.'' -''AVRUPA'NIN GERİSİNDEYİZ''- Türkiye'nin internette dünya ortalamasını yakaladığını, finans ve bazı e-devlet uygulamalarında Avrupa'nın da ilerisinde olduğunu anlatan Akgül, ancak kullanım, fiyatlar, serbestleşme, ve çeşitli Bilgi Toplumu İndekslerinde OECD ve Avrupa ülkeleri arasında gerilerde olduğunu kaydetti. Akgül, şu değerlendirmelerde bulundu: ''Kabaca değerlendirirsek; dünya ortalamasını yakaladık ama, Avrupa ortalamasını yakalayamadık. Örneğin, Birleşmiş Milletler e-devlet indeksinde 192 ülke arasında 69 konumdayız. Dünya ekonomik forumun Bilgi Toplumu indeksinde sürekli geri gidiyoruz: Dünya rekabet indexinde 139 ülke arasında 69. sıradayız. OECD istatistiklerinde ya en sonuncuyuz ya da sondan ikinciyiz. AB 27+ listesinde çoğunlukla sonuncu ya da sondan 2. yada 3. oluyoruz. Düzenli internet kullananlar yüzde 25 civarında. TÜİK verilerine göre toplumun yüzde 58'i hiç internet kullanmadı. Bu kırsal kesimde kadınlar için yüzde 85 gibi yüksek bir oran.'' Doç. Dr. Mustafa Akgül, Türkiye'nin internet projelerine ciddi para yatırdığını belirterek, şu görüşlerini bildirdi: ''Ancak, dağınıklık ve sahipsizlik, göze çarpıyor. Bizim önerimiz, ana işi interneti de içine alan Türkiye'li bilgi toplumuna götürecek sorumluluğu olan müsteşarlık ya da bakanlık düzeyinde bir yapılanma. Özel sektör, STK'lar, üniversiteler, basın ve yurttaşlar olmak üzere tüm paydaşları kapsayan katılımcı yapılar, sık gözden geçen eylem planları ve saydam çalışan, rapor sunan, hesap veren yapılar kurulmalı. Bu kurumsal yapı bilişim, bilim, bilgi, ar-ge ve inovasyonu esas alan ve bilgi toplumunu hedefleyen bir ulusal strateji ışığında tüm toplumu koordine etmelidir.'' -''YASAKLAR TÜRKİYE'YE ZARAR VERİYOR''- Türkye'deki kafa karışıklığının sebebinin internet yasakları olduğunu belirten Akgül, ''Dünya ile bütünleşmek, AB'ye üye olmayı hedef alan bir Türkiye'nin dağınık yapılarla 10 bine yakın web sayfasını yasaklaması, youtube yasağının 3 yıla yakın sürmesi, ülkemizin interneti algılamakta ve kendini uyarlamakta yaşadığı kafa karışıklığının göstergesidir'' dedi.