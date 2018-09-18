Türkiye, insani gelişmişlik sıralamasında 64'üncü sırada yer aldı

İSTANBUL, (DHA)- 189 ülkenin yer aldığı 2018 İnsani Gelişme Endeksine göre Türkiye 64’üncü sırada yer alırken, Norveç listenin birinci sırasında yer aldı.

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, dünya genelinde yapılan insani gelişmişlik raporu verilerini inceledi. PRNet’in Birleşmiş Milletler (BM) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye insani gelişmişlik seviyesinin 64’üncü sırasında yer aldı. Raporda 189 ülke bulunurken, listenin başına yerleşen ülke Norveç olarak belirlendi. İnsanların en iyi yaşam koşullarına sahip olduğu Norveç’i ikinci sıradan İsviçre, üçüncü sıradan Avustralya, dördüncü sıradan İrlanda, beşinci sıradan ise Almanya takip etti.

GELİŞEN ÜLKE SAYISI ARTTI

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisindeki haber adetleri incelendiğinde, insani gelişme başlığı altında bin 376 haber çıkışı tespit edilirken, bu rakamın bir önceki yıl bin 903 olduğu görüldü. Öte yandan yüksek insani gelişmişlik kategorisindeki ülke sayısının, 8 yıl öncesine oranla artışa geçerek gelişen ülke sayısının 46’dan 59’a çıktığı tespit edildi. Rapor, birçok insani gelişmişlik göstergesi baz alınarak hazırlanırken; beklenen yaşam süresi, eğitim seviyesi ve kişi başına düşen gelir gibi göstergelerin endeks hesaplaması kullanılarak oluşturuldu. 189 ülkeyi kapsayan raporda, 59 ülke ve bölgenin “yüksek insani gelişmişlik” kategorisinde yer aldığı görüldü. Buna karşın, listenin son sırasında Afrika ülkesi Nijer’in bulunduğu saptandı.