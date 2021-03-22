Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanı Süleyman Arslan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Milletin iradesi yerine getirilmiştir

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, İstanbul Sözleşmesi'nin feshi hakkında "Bu konuda Cumhurbaşkanımız millet iradesini çiğnememiş, tam aksine milletin iradesini yerine getirmiştir. Zira, kabulü esnasında sözleşme yeterince tartışılmadan ve sorunlu alanların farkında olunmadan kabul edilmiştir” dedi.

Arslan, TİHEK tarafından 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle düzenlenen "Yaşlı Hakları Forumu"nda konuştu.

Bu hususun birçok milletvekili tarafından kendisine ifade edildiğini söyleyen Arslan, “TİHEK Kanunu'nun meclis görüşmeleri sırasında İstanbul Sözleşmesinde var olan 'Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği' bir nefret ve ayrımcılık temeli olarak teklif edilmişse de TBMM tarafından kabul edilmemiştir. Millet iradesince hukuken reddedilmiştir. Bu ise esasen o tarihte İstanbul Sözleşmesinin ilgili düzenlemelerinin Meclis tarafından reddedildiği anlamına gelmektedir. Cumhurbaşkanımızın kararı bu yönüyle yapılan hatanın düzeltilmesinden, meclis ve millet iradesinin gereğinin yerine getirilmesinden ibarettir" şeklinde konuştu.