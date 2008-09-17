Türkiye ilk milli uydu için düğmeye basıldı

TÜRKSAT 3A fırlatıldı

TÜRKSAT 4A adı verilen yeni uydunun ihale süreci Ekim ayında başlayacak.Daha önceki uydulardan farklı olarak TÜRKSAT 4A'nın üretimi için özel olarak eğitilen 22 Türk mühendiste süreçte yer alacak. Daha sonraki uydular ise tamamen Türk mühendisler tarafından üretilecek.Türk yapımı ilk uydunun 2014 sonu ila 2015 başlarında uzayda çalışır vaziyette olması planlanıyor.Tüm bu çalışmalarla 2012 yılında Türkiye uydu üreten 10 ülkeden biri haline gelmiş olacak.TÜRKSAT 4A uydusu ise diğerlerinden farklı olarak karasal merkezde toplama ihtiyacı olmadan her televizyon kanalını uyduya çıkarıp uydunun üzerinde paket yapıp sıkıştırarak kapsama alanına gönderecek.Diğer bir deyişle normalde 8 ila 10 televizyon kanalını karasal bir merkede toplayarak uyduya çıkarmak yerine bu işlem doğrudan uydu üzerinde kurulacak sistemle gerçekleştirilecek.Böylece TÜRKSAT 4A'nın yüzde 30 daha verimli kullanılması sağlanırken maliyetler de azaltılmış olacak.