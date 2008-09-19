'Türkiye ilgi merkezi olacak'

'Türkiye Gerçekliği' Frankfurt'ta

Frankfurt Kitap Fuarı'nda ''İstanbul'' sergisi

Frankfurt Kitap Fuarı direktörü Jürgen Boos, Almanya'nın Franfurt kentinde 15-19 Ekimde düzenlenecek 60. Frankfurt Kitap Fuarı'nda Türkiye'nin "Onur Konuğu" ülke olarak ilgi merkezi olacağını söyledi.Boos, Berlin'de akredite olan yabancı gazetecilerle yaptığı toplantıda, fuarın onur konuğu ülkelerinin büyük ilgi gördüklerini belirterek, "Onur Konuğu ülke olan Türkiye bu yılki Frankfurt Kitap Fuarı'nda ilgi merkezi olacak. Almanya'da çok sayıda Türk kökenlinin yaşamasıyla özel bir durum var. Kitap fuarı bundan dolayı değişime uğrayacak" dedi.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk'un fuarın açılış konuşmaları yapacaklarını belirten Boos, bunun için de çok mutlu olduğunu ifade etti.Boos, onur konuğu ülkelerden kendi kültürlerini ve edebiyatlarını yansıtmasını beklediklerini anlattı. Jürgen Boos, Türkiye'ye birçok kez gittiğini, Atatürk hakkında birçok kitap okuduğunu ve hayranlık duyduğunu belirtti.