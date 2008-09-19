T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Türkiye ilgi merkezi olacak'

Frankfurt Kitap Fuarı direktörü Jürgen Boos, Almanya'nın Franfurt kentinde 15-19 Ekimde düzenlenecek 60. Frankfurt Kitap Fuarı'nda Türkiye'nin "Onur Konuğu" ülke olarak ilgi merkezi ola

19 Eylül 2008 03:00

Frankfurt Kitap Fuarı direktörü Jürgen Boos, Almanya'nın Franfurt kentinde 15-19 Ekimde düzenlenecek 60. Frankfurt Kitap Fuarı'nda Türkiye'nin "Onur Konuğu" ülke olarak ilgi merkezi olacağını söyledi.

Boos, Berlin'de akredite olan yabancı gazetecilerle yaptığı toplantıda, fuarın onur konuğu ülkelerinin büyük ilgi gördüklerini belirterek, "Onur Konuğu ülke olan Türkiye bu yılki Frankfurt Kitap Fuarı'nda ilgi merkezi olacak. Almanya'da çok sayıda Türk kökenlinin yaşamasıyla özel bir durum var. Kitap fuarı bundan dolayı değişime uğrayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk'un fuarın açılış konuşmaları yapacaklarını belirten Boos, bunun için de çok mutlu olduğunu ifade etti.
Boos, onur konuğu ülkelerden kendi kültürlerini ve edebiyatlarını yansıtmasını beklediklerini anlattı.  Jürgen Boos, Türkiye'ye birçok kez gittiğini, Atatürk hakkında birçok kitap okuduğunu ve hayranlık duyduğunu belirtti.

İlgili haberler:

'Türkiye Gerçekliği' Frankfurt'ta
Frankfurt Kitap Fuarı'nda ''İstanbul'' sergisi

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24