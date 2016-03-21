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Dünya

Türkiye ile Yunanistan mülteci krizini görüşecek

Avrupa Birliği polis, göç yetkilileri ve çevirmen 2.300 kişiyi Yunanistan'a gönderecek

21 Mart 2016 16:33

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki mülteci krizine yönelik anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından Türk yetkililer mültecilelerin yerleştirilmesine ilişkin görüşmeler yapmak üzere Yunanistan'ın Midilli adasına gitti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Yunan yetkililer göçmenlere yönelik anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana 1662 göçmenin Yunan adalarına vardığını açıkladı.

Yunanistan'da göçmen krizinden sorumlu kurum SOMP sözcüsü Giorgis Kyritsis, "Devam eden göçmen akınının sorun yarattığını ve anlaşmadaki tarafların niyeti konusunda soru işaretleri bulunduğunu" söyledi.

Pazartesi sabahı itibariyle sadece Sakız Adası'na 830, Midilli Adası'na ise 698 göçmen ulaştı.Ege Denizi'nde kurtarılan göçmenler de daha sonra adalara ulaştırıldı.

Türkiye ile AB arasındaki anlaşmaya göre kaçak yollardan Yunanistan'a geçen göçmenler, eğer iltica başvurusu yapmıyorlarsa ya da başvuruları reddedilmişse Türkiye'ye geri gönderilecek.

 

Personel yetersizliği

 

Yunanistan ise anlaşmanın personel yetersizliği nedeniyle hemen hayata geçmesinin mümkün olmadığını söylüyor.

AB polis, göç yetkilileri ve çevirmen olmak üzere 2300 yetkiliyi yardım için Yunanistan'a göndermeyi planlıyor.

Kyritsis Pazartesi itibariyle henüz hiçbir yetkilinin gelmediğini söyleyerek "Umarız Paskalya tatili gelişlerini geciktirmez çünkü durum acil yanıt bekliyor" dedi.

Fransa ve Almanya da 600 kişiye kadar polis ve göç uzmanı göndereceklerini açıklamıştı.Romanya da 70 yetkiliyle katkıda bulunacak. Yunanistan'a varan göçmenler anakarada geçici kamplara yerleştirilecek.

Türkiye'ye gönderilen her Suriyeli göçmen için AB, Türkiye'de bulunan bir Suriyeliyi alacak ve AB içinde bir yere yerleştirecek.

Türkiye'ye geri göndermelerin 4 Nisan'dan önce başlaması beklenmiyor. Öte yandan on binlerce göçmen Makedonya sınırı kapandığı için Yunanistan'da bekletiliyor.

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