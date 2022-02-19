Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 64. turu Atina'da yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki "istişari görüşmelerin" 64. turunun 22 Şubat tarihinde Atina'da yapılacağını duyurdu. Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin bir önceki turu Ankara’da gerçekleştirilmişti. Daha önce "istikşafi" nitelemesi kullanılan görüşmeler için "istişari" ifadesi kullanılmaya başlanmıştı. Türkiye ile Yunanistan bu görüşmelerle Ege ve Akdeniz'e yönelik sorunların çözülmesini hedefliyor.

İki ülke, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı.