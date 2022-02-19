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Dünya

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 64. turu Atina'da yapılacak

Türkiye ile Yunanistan bu görüşmelerle Ege ve Akdeniz'e yönelik sorunların çözülmesini hedefliyor

19 Şubat 2022 21:40

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelere ilişkin, "İstişari Görüşmelerin 64. turu 22 Şubat 2022 tarihinde Atina’da yapılacaktır" açıklamasını yaptı.

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