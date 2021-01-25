Türkiye ile Yunanistan arasındaki 'istikşafi görüşmeler' başladı

Türkiye ile Yunanistan arasında 5 yıl sonra ilk kez gerçekleşen 'istikşafi görüşmeler' İstanbul'da başladı.

Edinilen bilgilere göre istikşafi görüşmelerde Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor. Görüşmelerde Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes de yer alıyor.

Tüm gün sürmesi planlanan görüşmeler basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

Türk ve Yunan tarafları arasında en son toplantı 1 Mart 2016 yılında Atina'da olmuştu.