Türkiye ile Washington arasında,'batarya' krizi!

T24

Türk Dışişleri Bakanlığı ve NATO diplomatik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 'Füze Kalkanı' projesiyle ilgili olarak Brüksel'deki pakt karargahında yapılan müzakereler, en kritik noktasını yaşıyor. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:Buna göre, taraflar sistemin '4 faz'dan oluşacağı, bunların Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'a yerleştirileceği ve füze ateşleme sistemlerinden birinin de, yüzer olacağı konusunda hem fikir durumda... Bu kapsamda kalkanda 2 füze ateşleme, 2 de radar sisteminin bulunması öngürülüyor. Füze ateşleme sistemlerinden birinin yüzer olacağı kaydediliyor.Bu kapsamda Türkiye ile ABD ve bazı NATO müttefikleri arasında Karadeniz tartışması yaşanıyor. ABD ve bazı müttefik ülkeler, füze sisteminin Karadeniz'de konuşlandırılmasını istiyor. Ankara ise bunun hem Möntrö Boğazlar Sözleşmesi'ne aykırı olacağını hem de, Rusya'nın kalkan sistemine olan tepkisini artıracağını savunuyor.Brüksel'deki NATO karargahındaki ABD'li üst düzey bir diplomat ise, 'Karadeniz bizim için oldukça uygun görünüyor. İran'dan hem Avrupa'ya hem de Türkiye'ye yönelik olarak ateşlenebilecek herhangi bir füzenin yok edilmesi için uygun bir yer' değerlendirmesini yaptı.