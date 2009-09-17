Türkiye ile Suriye arasında vize kalktı

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye ile Suriye arasında karşılıklı olarak vize uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. Davutoğlu, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esat iye Kürt açılımının da konuşulduğunu söyledi.

İki ülke heyetleri arasındaki görüşmenin ardından Davutoğlu ile Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, toplantıda yaptığı açıklamada, Türkiye ile Suriye arasındaki vize uygulamasının karşılıklı olarak kaldırılmasına, ayrıca Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına karar verildiğini ifade etti.