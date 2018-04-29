Türkiye ile Rusya ticaretteki engelleri kaldırmak için ortak bildiri imzaladı

Türkiye'nin Kasım 2015'te bir Rus savaş jetini düşürmesinin ardından Rusya'nın uyguladığı yaptırımlar sonucunda ticari ilişkilere getirilen engellerin kaldırılması için iki ülke ortak bir bildiriye imza attı.

Ortak bildiri, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkoviç tarafından imzalandı.

Anadolu Ajansı, bu bildirinin, ticari ve ekonomik ilişkilerin normalleştirilmesi ve geliştirilmesi, mevcut ticaret ve iş hacminin artırılması yönünde önemli bir adım olarak görüldüğünü bildirdi.

İmza töreni öncesinde Başbakan Binali Yıldırım ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (KEİ) 25'inci Kuruluş Yıldönümü Zirvesi için İstanbul'da bulunan Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Rus savaş jetini düşürmesinin ardından Moskova yönetimi Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasıyla Türkiye'ye yönelik bir dizi yaptırım uygulamaya koymuştu.

Söz konusu yaptırımlar neticesinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi krizin yaşandığı 2016'nın ilk 6 ayında bir önceki yıla göre yüzde 35 azalırken, Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısı da yüzde 87 düşmüştü.