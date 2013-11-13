Türkiye ile Japonya arasında savunma ortaklığı

Türkiye, özellikle askeri konularda çok önemli adımlarına bir yenisini daha ekledi. Japon Kyodo Haber Ajansı, Japonya hükümetinden bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Ankara ve Tokyo'nun savunma teknolojisini geliştirmek için ikili anlaşma imzalayacaklarını yazdı. Japonya Savunma Bakanı Itsunori Onodera da detay vermekten kaçınırken, ortaklığı doğruladı. Japonya'nın en büyük ağır sanayii şirketi Mitsubishi Heavy Industries'in tank ve motor üretimi için (NHI) Türkiye'de yerli bir şirketle ortak yatırıma girecekleri kesinleşti.

Bir tabu yıkılacak

takvim.com.tr'de yer alan habere göre, Fransız ve Alman medyası, ortak çalışma kararının Erdoğan ve Japon mevkidaşı Şinzo Abe arasında geçen Mayıs'ta yapılan bir görüşmeden doğduğuna dikkat çekti. Japonya'da iki yıl öncesine kadar silah ihracatına yönelik katı kısıtlamalar vardı. Türkiye ile yapılacak anlaşmayla bu kısıtlamaların da tamamen ortadan kalkacağına dikkat çekildi.

Normalleşme zamanı

Başbakan Erdoğan, partisinin grup toplantısında kızlı-erkekli yurt çıkışıyla başlayan tartışmalar vardı. Erdoğan, "Senin 200 yıldır sahip olduğun haklara şimdi bu milletin tamamı kavuşuyorsa, bu senin yaşam tarzına müdahale değildir, bu eşitliktir, özgürlüktür, bu demokatikleşmedir, bu normalleşmedir" dedi.

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