'Türkiye ile İsrail ilişkileri dondurulabilir'

T24 - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, İsrail'in yardım gemilerine saldırı konusunda özür dilemesi, bağımsız soruşturmayı kabul etmesi ve Gazze'ye ablukayı kaldırması gerektiğini söyledi.





Büyükelçi Tan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsrail'den üç talebinin bulunduğunu belirterek, bunları, ''kamuoyu önünde özür dilemesi, gemilere saldırı konusunda bağımsız bir soruşturmayı kabul etmesi, Gazze'ye yönelik ablukayı kaldırması'' olarak sıraladı.





Büyükelçi Tan, ''Bunlar yapılmazsa Türkiye, İsrail ile ilişkilerini dondurabilir mi?'' sorusunu ''Bu noktaya gelinmesini istemeyiz'' diye yanıtlayan Tan, ''Hükümetimiz, böyle bir adım atmaya zorlanabilir'' dedi.





Türkiye'nin, ''İsrail'in dostu'' olduğunu kaydeden Büyükelçi Tan, İsrail'in, "bu dostunu kaybetmek üzere olduğunu" sözlerine ekledi.