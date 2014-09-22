'Türkiye ile işbirliği muhteşem'



Almanya'nın Bonn kentinde bu sonbahar da yine Beethoven Festivali heyecanı yaşanıyor. Festivalin DW ile ortaklaşa yürüttüğü ‘Orkestra Kampüsü' bölümünde ise Türkiye'yi de heyecanlandıran bir etkinlik var. Bu kapsamda son 3 yıldır Türkiye'deki gençlik orkestraları Bonn ve Berlin'de konserler veriyor. Bu senenin konuğu Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası. Orkestra yarın Bonn'daki Beethoven Konser Salonu'nda bir konser verecek. Konser öncesinde Richard Wagner'ın torununun kızı olan Beethovenfest'in Genel Müdürü Nike Wagner festivali ve Türkiye ile işbirliğini değerlendirdi:

DW: Sayın Wagner, Orkestra Kampüsü'nde son 3 yıldır Türk gençlik orkestraları ağırlanıyor. Türkiye ile Beethoven Festivali arasındaki bu üç yılı kapsayan işbirliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Nike Wagner: Bu işbirliğini muhteşem bulduğum dışında fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Benim selefim tarafımdan oluşturulmuş 3 yıllık bir programdı ve ben de ondan devraldığımı bu işi bu sene tamamlıyorum.

DW: Deutsche Welle bu sene Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası'nın konserinde yorumlanmak üzere genç besteci Tolga Yayalar'a bir beste sipariş verdi. Neden Yaylalar'ı seçtiniz, sizi ne etkiledi?

Nike Wagner: Eseri henüz dinlemedim, notaları da henüz görmedim. Fakat yeni müzikte bir teori var, şayet bir bestecinin sözleri ve insan olarak bıraktığı intiba hoşunuza gidiyorsa, ortaya çıkan eser de çok güzel olacak demektir. Bu belki biyografik ve zevke bağlı meşru olmayan bir yaklaşım olabilir fakat bir şekilde Sayın Yayalar bana büyük güven verdi.

DW: Türkiye'deki klasik müzik ile daha önce tanışma fırsatı bulmuş muydunuz?

Nike Wagner: Doğrusunu söylemek gerekirse Türkiye hakkında çok az şey biliyorum. Alman Dili ve Şiiri Akademisi'nin hazırladığı bir panel çerçevesinde bir kez İstanbul'da bulunmuştum. Orada Türk şairlerle tanıştık ve görüş alışverişinde bulunduk. Türkçe ve Almanca okumalar yaptık ve Türkiye hakkında bilgiler aldık. Bunu dışında her turist gibi camileri gezdim ve ülkeyi anlamaya çalıştım. İlk etapta sadece ülkenin sadece güzelliğinden söz edebilirim ve ağır bir tarihin parçalarından… Kokular, pazarlar, çok değişik türdeki bir müzik… Aynı zamanda yoksulluk ve varsıllık… Çocukken Doğu masallarını okumuştum. Aniden Doğu'ya yakınlaşma fırsatı buldum, fakat Türkiye'de neyin Avrupalı olduğunu neyin farklı olduğunu yavaş yavaş özümsemek ve idrak etmek gerekir.

DW: Orkestra Kampüsü'nün gelecek seneki konuğu Çin. Bu proje ne şekilde devam edecek?

Nike Wagner: DW'nin bize sadakat göstermeyi sürdüreceğini umuyoruz. Bu çok önemli bir proje. Yurt dışından gençler buraya geliyor ve Beethoven'ın şehri Bonn'da veya Beethoven'ın müziği ile meşgul olarak tecrübe kazanıyorlar. Onların bu kazanımları yeniden tüm dünyaya yayınlanıyor. Bu Beethoven Festivali'ne harika bir uluslararası dokunuş kazandırıyor, bu proje sayesinde gençlik ve uluslararasılık bir araya geliyor. Beethoven Festivali'nin buna ihtiyacı var.