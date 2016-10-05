Türkiye ile Irak arasında Başika krizi büyüyor

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Musul'a bağlı Başika'daki askeri varlığını kabul etmediğini açıklayan ve Türk askerlerini "işgalci güçler" olarak nitelendiren Irak Meclisi'ni kınadı.

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim el-Alevi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Bu gelişmeden kısa bir süre sonra da bu kez Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymacı'nın Irak Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı açıklandı.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk büyükelçinin çağrılmasına neden olarak, Ankara'dan yapılan, Türk askerlerinin Kuzey Irak'ta varlığını sürdürme yolundaki "provokatif" açıklamalar gösterildi.

TBMM ise Irak ve Suriye için tezkere süresini 1 Ekim'de uzatmıştı.

Irak Meclisi ise dün yaptığı yazılı açıklamada TBMM'nin Irak ve Suriye'de Türk askerlerinin kalma süresini uzatma kararını kabul etmediğini bildirmişti.

Yazılı açıklamada şu ifadeler yer alıyordu:

"Aldığımız karar, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'nin çağrılıp nota verilmesi, Türk askerlerinin 'işgalci güçler' olarak sayılması ve Irak topraklarından çıkarılması için gerekenlerin yapılması, Türk güçlerinin Irak'a girmesini talep edenler hakkında yargıya başvurmak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının kınanması ve kabul edilmediği, Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkilerin gözden geçirilmesi, Türk güçlerinin ülkeden çıkarılması için hükümetin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acilen başvurması, hükümetin ayrıca ülkenin egemenliğinin korunması için siyasi ve diplomatik yollara başvurması talebini içeriyor."

Irak Meclisi'nin kınayan Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında ise "Irak Temsilciler Meclisi'nin 4 Ekim 2016 tarihinde aldığı kararı kınıyoruz. Özellikle söz konusu kararın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin ithamlar içeren bölümünü şiddetle protesto ediyor ve kabul edilemez buluyoruz" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin yanında durduğu ve destek olmaya çalıştığı Irak halkının büyük bölümünün görüşlerini yansıtmadığını düşünüldüğünün ifade edildiği açıklamada "Türkiye, ulusal güvenliğine bir tehdit olarak gördüğü DEAŞ'la en başından bu yana kararlı bir mücadele sergilemekte, bu süreçte DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun kuruluşundan itibaren bir üyesi olarak Koalisyon'un çabalarını kuvvetli şekilde desteklemektedir" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ekim'de TBMM'nin açılışından yaptığı konuşmada "Musul'a yapılacak bir operasyonun Telaferi de etkileyeceğini hatırlatmak isterim. Musul'un DAEŞ'ten kurtulabileceğine inanıyoruz. Türkiye olarak masanın dışında kalamayız. Diğerlerinin böyle bir sınırı yok. Ama onlar orada sonuç belirlemek istiyor, biz buna seyirci kalamayız. Bunun kararını da burası verecek. Türkiye olarak kendi sınırlarımız içerisinde huzur ve güven içerisinde yaşamak istiyorsak, bu doğrultuda ilerlemek zorundayız" demişti.

Türkiye'nin Irak'ta Başika Üssü'ndeki güçleri eğitim veriyor.