Türkiye ile Hollanda'dan ilişkileri normalleştirme kararı

Türkiye ile Hollanda ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı. Görüşmeden ilişkilerin normalleşmesi kararı çıktı.

Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "NATO Zirvesi kapsamında Hollandalı mevkidaşım Stef Blok’la bir görüşme gerçekleştirdik. Bu çerçevede, 11 Mart 2017’de meydana gelen ve ilişkilerimizi bozan üzüntü verici olayları ele aldık. Stratejik ortaklığa dayanan çok boyutlu ilişkilerimize zarar veren mevcut tıkanıklığın geride bırakılmasının her iki tarafın da ortak beklentisi ve arzusu olduğunu müşahade ettik.



Bu görüşmemizde ortaya çıkan, ilişkileri normalleştirmek için adımlar atma iradesi ışığında inisiyatif alan Hollandalı mevkidaşım tarafıma bir mektup iletti ve ilişkilerimizin normalleştirilmesi arzusunu teyit etti.



Bu mektup üzerine kendisiyle ayrıca telefonda görüştük ve ilişkilerimizin önünü açmak için atılacak adımlar konusunda mutabık kaldık.



Bu çerçevede ilk adım olarak, ortak bir açıklama yapma kararı aldık. Büyükelçilerimizi karşılıklı olarak kısa zamanda atamak üzerinde mutabık kaldık.



Ayrıca, ülkelerimiz arasındaki diyalog ve güveni yeniden tesis etmek ve ilişkilerimizi eski seyrine sokacak müteakip yol haritasını belirlemek üzere Hollandalı mevkidaşım Blok’u ülkemize davet ettim. Bu ziyaretin de yakın zamanda gerçekleşmesi sözkonusudur.



450.000 gibi büyük bir Türk toplumunun bulunduğu ve ülkemizde en büyük doğrudan yabancı yatırıma sahip bu ülkeyle ilişkilerimizin düzelmesi yolunda her dış politika konusunda olduğu gibi milli menfaatlerimizin gerekleri doğrultusunda hareket edeceğiz, Hollanda’yla ilişkilerimizin yol haritasını belirleyeceğiz." dedi.