-Türkiye ile Hırvatistan yarın 5. kez rakip olacak İSTANBUL (A.A) - 10.11.2011 - A Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri play-off turundaki rakibi Hırvatistan ile 5. kez karşılaşacak. Türkiye, 2'si resmi, 2'si özel geride kalan 4 maçtan 1'ini kaybederken, 3'ünde berabere kaldı, rakibi karşısında penaltılar hariç henüz galibiyet elde edemedi. İki ülke A milli futbol takımları ilk kez 11 Haziran 1996'da, İngiltere'de düzenlenen 10. Avrupa Şampiyonası finallerinde karşılaştı. Nottingham kentinde yapılan maçı Hırvatistan, Vlaoviç'in 87. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Türkiye ile Hırvatistan ikinci randevuda 12 Haziran 1997'de Japonya'da düzenlenen Kirin Kupası'nda karşı karşıya geldi. Sendai'deki maç 1-1 sona ererken, Türkiye'nin golünü Ertuğrul Sağlam attı. İki ülke milli takımları arasındaki üçüncü sınav ise 31 Mart 2004 tarihinde Zagreb'de yapıldı. 2-2 biten özel maçta Türkiye'nin gollerini Zafer Biryol ve Çağdaş Atan kaydetti. Taraflar arasındaki en önemli karşılaşma ise EURO 2008'de, Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda oynanan çeyrek final maçı oldu. 20 Haziran 2008'de oynanan karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere sonuçlandı. Uzatmaların 118. dakikasında Hırvatistan, Klasnic'in attığı golle 1-0 öne geçerken, milli takım tam maç bitti denildiği anda, son dakikada Semih Şentürk'ün attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve maçı penaltılara taşıdı. Milli takım, penaltılarda Arda Turan, Semih Şentürk ve Hamit Altıntop ile 3 gol bulurken, Hırvatistan Modric ve Petric'in ayağından 2 penaltı kaçırdı ve milliler maçtan 4-2 galip ayrılıp adını yarı finale yazdırdı.