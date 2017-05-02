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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye ile Azerbaycan ortak tatbikat yapıyor

Türkiye ve Azerbaycan ortak askeri tatbikata başladı. 5 Mayıs'a kadar sürecek olan tatbikatı, Dağlık Karabağ'daki yönetim tarafından eleştirildi.

02 Mayıs 2017 16:47

Bakü'deki Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki askeri işbirliği çerçevesinde Azerbaycan'da yapılan tatbikat ile iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Askeri teçhizatın deneneceği tatbikat 5 Mayıs'a kadar devam edecek.

Dağlık Karabağ’daki yönetim ise askeri tatbikata yönelik eleştiriler dile getirildi. Bölge yönetiminin sözcüsü David Babayan, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada “Bu tatbikat bir kışkırtma içerirse, biz de tepki veririz” ifadesini kullandı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizi 2016 ilkbaharında yeniden alevlenmiş ve ateşkesin ilan edildiği 1994 yılından bu yana yaşanan en sert çatışmalarda yaklaşık 120 kişi hayatını kaybetmişti. Siyasi gözlemciler, bölgedeki gerilimin artması halinde şiddetin boyutlarının 2016'dakinden daha da büyük olabileceği endişesini dile getiriyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AÜ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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TürkiyeAzerbaycanMayısDağlık KarabağSavunma BakanlığıKarabağ&rsquo;dakiDavid Babayan AlmanErmenistanDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AÜ/HS

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