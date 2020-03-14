Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı durduruldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki kara ve hava ulaşımının Koronavirüs önlemleri kapsamında durdurulması kararı alındı. Türkiye ve Gürcistan da yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı yolcu trafiğine kapatacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesinde, yeni tip Koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında, kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

İki lider, ayrıca Koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulmasını kararlaştırdı.

Türkiye şu ana kadar Çin, İran, Güney Kore, Irak, İtalya, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda olmak üzere 15 ülkeyle uçuşları durdurmuştu.

Sarp Sınır Kapısı yolcu geçişlerine kapatılacak

Öte yandan Türkiye ve Gürcistan, Koronavirüs salgınına karşı almakta oldukları önleyici tedbirler çerçevesinde, iki ülke arasındaki mevcut üç sınır kapısından biri olan Sarp/Sarpi sınır kapısını yolcu trafiğine karşılıklı olarak kapatma kararı aldı.

Sarp/Sarpi sınır kapısında, yük taşımacılığına ise herhangi bir kısıtlama getirilmezken, diğer kara sınır kapılarında, (Türkgözü/Vale , Aktaş/Kartsakhi) yolcu geçişleri mevcut düzenlemeler çerçevesinde devam edecek.



Bu önlem, 15 Mart 2020 tarihi itibarıyla, Türkiye saati ile 17.00, Gürcistan saati ile 18.00’ den itibaren geçerli olacak.Türk ve Gürcü vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarına aynı şekilde uygulanacak. Söz konusu bu önlem geçici süre geçerli olacak.