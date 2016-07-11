Türkiye ile aşılan kriz, başka ülkelere gidecek Rus turistlere de yaradı

Rusya ile Türkiye arasında yedi ay kadar süren kriz sürecinin sona ermesi ve yeniden Türkiye turlarının satışa çıkması Türkiye dışında başka ülkelere gidecek Rus turistlerin de işine yaradı. Türkiye turlarının satışa çıkması ile birlikte bir hafta geçmeden diğer ülkeler, fiyatlarını %40’lara kadar düşürmek zorunda kaldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) verilerine göre, Rus turistlerin ilgi gösterdiği tüm popüler destinasyonlarda yüzde 10-11 oranında fiyatlar azaldı.

Piyasadaki acenteler de en yüksek düşüşün Tunus’tan geldiğini belirtirken bu ülkede ortalama bir haftalık tatil için %40’lara varan indirimler söz konusu olduğunu belirttiler.

Fiyatlardaki düşüş, turizm merkezlerinin popülerliğinin azalmasının bir diğer sonucu oldu. Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Sözcüsü İrina Tyurina geçen hafta Tunus’a taleplerin %15, Yunanistan’a ise %5 oranında azaldığını kaydetti.

Öte yandan OnlineTur verilerine göre, Türkiye’ye charter seferleri satışının gecikmesi Türkiye’ye turlara talepler azalmasına neden oldu. Geçen hafta taleplerin oranı %45’ten %25’e düştü. Tutu.ru da Türkiye’ye taleplerin azaldığını söylüyor. 4 Temmuz’da taleplerin %36,19’unu oluşturan Türkiye geçen hafta sonunda taleplerin sadece %18,19’una sahip oldu. Şirketin Satış Bölümü Başkanı Mariya Çupina, "Türkiye iyi bir turizm seçeneği olabilir fakat kimse bunun için yanmayı henüz düşünmüyor" dedi.

Kommersant’ın haberine göre Rusya Tur Operatörleri Derneği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, şu anda Türkiye’ye tur satışlarına ilişkin tur operatörlerine gelen telefonsayısının önceden olduğu gibi çok olduğunu, fakat 30 telefon aramasından sadece birinin gerçek satışla sonlandığını ifade etti.

Pegas Turistik Başkanı Anna Podgornaya, Türkiye’ye tur satışlarının yapıldığını fakat onların payının çok fazla olmadığını belirtti. "Yandex.Puteşestviye" (Yandex.Seyahat) Türkiye’ye tur satışlarının azaldığına dikkat çekti. 4 Temmuz’da bu ülkenin payı %25 iken, 8 Temmuz akşamı %10’a düştü.

Şu anda tur operatörleri Türkiye’ye sadece tarifeli uçaklarla tur satabiliyorlar. Charter seferlerine yasaklar hala geçerli. Lomidze, özellikle bunun Türkiye’ye tur taleplerini durduran kilit faktörün olduğunu söyledi. Lomidze, "3 yıldızlı otelde tatil fiyatı 50 bin ruble, bu gerçekten de pahalı. Piyasa charter seferlerinin açılmasının ardından fiyatların en azından %30 oranında azalmasını bekliyor" dedi.

RuSPO.ru verilerine göre, Türkiye’ye talep bir haftada %14 oranında azaldı ve şu anda fiyatlar 330 dolardan başlıyor. Aynı fiyata Tunus’a tur teklif ediliyor, Yunanistan veİspanya ise çok daha ucuz. RuSPO.ru Genel Müdürü Veniamin Bondarev, Rusya genelindeki tur paketlerinin fiyatlarının düştüğüne de dikkat çekti.