T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye ile Almanya'da eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıyorlar

12 Şubat 2020 08:42

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Almanya Federal Polis Teşkilatı'nın ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Alman vatandaşlarını dolandıran bir suç örgütüne ortak operasyon düzenlendi. 

İstanbul'da çağrı merkezi adı altında kurulan ofislerden kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp Alman vatandaşlarını yaklaşık 3 milyon Euro dolandıran İstanbul, Antalya, Muğla'da 5'i Alman 36 şüpheli, Almanya'da da 40 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Almanya'da ve İstanbul'daki operasyon devam ediyor.

ETİKETLER

türkiyealmanyadolandırıcılıkeş zamanlı operasyongözaltı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24