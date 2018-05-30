Türkiye ile ABD'den Menbiç için 3 aşamalı plan

ABD ve Türkiye, YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında bulunduğu Münbiç'ten çekilmesi için teknik mutabakatı sağladı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, mutabakat, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'yla 4 Haziran'da Washington'da yapacağı nihai görüşmeyle ilan edilecek.

Washington toplantısında bazı detayların değişme ihtimali olabileceğine dikkati çeken kaynaklar, teknik görüşmelerde üzerinde anlaşılan ana hatların korunacağını bildirdi.

Buna göre, 4 Haziran'da mutabakatla ilgili son imzanın atılması durumunda, ilk 30 gün içerisinde YPG unsurları Menbiç'ten çıkacak.

İkinci ve üçüncü aşama

Menbiç mutabakatında öngörülen ikinci aşama, 4 Haziran'dan sonraki 45 günün sonunda Türk ve Amerikan taraflarının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını öngörüyor.

Denetim mekanizmasının ayrıntıları, sahadaki ihtiyaçlara göre yeniden şekillendirilebilecek.

Mutabakatta yer alan üçüncü aşama, 4 Haziran'dan sonraki 60 gün zarfında Münbiç'in yerel unsurlarından yönetimin kurulmasını içeriyor.

İlçenin güvenliğini sağlayacak askeri meclis ile kent hizmetlerini verecek yerel meclis, nüfusun etnik dağılımına göre kurulacak.

Mutabakat metni son şeklini, gelecek hafta Washington DC'de bakanlar düzeyinde yapılacak görüşmede alacak.

YPG, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle IŞİD'den alarak işgal etmişti.

Menbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.