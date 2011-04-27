-TÜRKİYE ''İLAHİYAT'' MERKEZİ OLACAK ANKARA (A.A) - 27.04.2011 - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Türkiye Diyanet Vakfı 29 Mayıs Üniversitesi bünyesinde, bütün dünyadan hocaları olan ve öğrenci alacak, sadece Türkiye'ye değil, dünyaya hitap edecek ''Uluslararası İslami İlimler ve Din Bilimleri Fakültesi'' açtıklarını belirterek, fakültenin bu yıl öğrenci alacağını bildirdi. Görmez, hem Türkiye'de hem de Orta Asya ve Balkanlarda, İslam dünyasının yüksek din eğitimiyle ilgili bir takım sorunları olduğunu, bunları çözebilmek için bir adım attıklarını anlattı. Dünya genelinde farklı ülkelerden öğrenci alan, farklı ülkelerden hocaları olan beş ''İslami İlimler Merkezi'' bulunduğunu belirten Görmez, bunlardan Kahire'deki El-Ezher üniversitesinin 50'lerden beri seviye kaybettiğini, Medine İslam Üniversitesinin, belli düşünce kalıplarına kendisini hapsettiği için evrensel anlamda alim yetiştirmede sıkıntılar yaşadığını, İslamabad'daki merkezin de gelişemediğini söyledi. ''Bilginin İslamileştirilmesi'' projesine dayalı olarak kurulan ve Türkiye'den de birçok akademisyenin görev yaptığı Malezya İslam Üniversitesinin, projeyi başlatan Malezya Başbakanı hapse atıldıktan sonra yüksek kalitesini koruyamadığını ifade eden Görmez, İran'ın Kum şehrindeki üniversitenin bir mezhebin hakimiyetinden dolayı bütün dünyaya hitap edemediğini anlattı. Görmez, bütün bunları ve Türkiye'deki ilahiyat birikimini de dikkate alarak, bütün dünyadan öğrenci alan, bütün dünyadan hocaları olan, sadece Türkiye'ye değil, dünyaya hitap edecek bir İslami ilimler fakültesinin gerekliliğinin üzerinde durduklarını vurgulayarak, ''Diyanet Vakfına bağlı İstanbul'da kurulan 29 Mayıs Üniversitesi bünyesinde Uluslararası İslami İlimler ve Din Bilimleri Fakültesi açtık. Bu ilk defa bir vakıf üniversitesi bünyesinde başladı. Bu sene inşallah ilk 60 öğrencisini alacak'' diye konuştu. -''EĞİTİM DİLİ İNGİLİZCE, ARAPÇA VE TÜRKÇE OLACAK''- Fakültedeki eğitim dilinin, hem İngilizce hem Arapça hem de Türkçe olacağını bildiren Görmez, öğrencilerin yarısını yabancıların, yarısını Türklerin oluşturacağını söyledi. Fakültede hazırlıkla birlikte 5 yıllık eğitimin verileceğini belirten Görmez, özellikle hazırlık sınıfına ana dili Arapça olan öğretim görevlilerinin seçileceğini ifade etti. -AZINLIKLARA TEOLOJİ EĞİTİMİ- Görmez, orta ve uzun vadede Türkiye'deki dini azınlıkların da teoloji eğitimi almak isteyen çocuklarına hitap etmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, bu kapsamda din bilimleri bölümünde, farklı dinler konusunda da eğitim verileceğini dile getirdi. Fakültenin ileride müstakil bir üniversiteye dönüşebileceğine işaret eden Görmez, ''Sıradan bir ilahiyat fakültesi olmasın dedik. Bütün bu ihtiyacı dikkate alarak uluslararası eğitim veren bir fakülte kurduk'' dedi.