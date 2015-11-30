"Türkiye, İklim Zirvesi'nde Rusya'nın yaptırımlarına cevap verecek"

Rusya’nın açıkladığı 6 maddelik ekonomik yaptırım paketine Türkiye’nin İklim Zirvesi’nde cevap vermesi bekleniyor.

Hürriyet’ten Hülya Güler’in haberine göre Türk tarafının yaptırımlara karşılık vermek üzere hazırlıklarını tamamladığı fakat bu konuda nihai açıklamanın bugün Paris’te başlayacak İklim Zirvesi’nden sonra yapılmasının planlandığı öğrenildi. Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temsil edeceği İklim Zirvesi’ne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katılıyor. Ekonomi Bakanlığı’na yakın kaynaklar, Putin her ne kadar Erdoğan’ın zirve sırasında bir araya gelme teklifini kabul etmese de, Paris’te iki ülke heyetleri arasında bazı görüşmelerin yapılabileceğini ve iki taraf için de olumlu gelişme kaydedilmesinden umutlu olduklarını dile getiriyor.

Yaptırımlar neler?

1) Merkezi Türkiye bulunan ve hukuken buraya bağlı olan firma ve kuruluşların Rusya’da güvenliği ilgilendiren alanlarda faaliyet yürütmesi yasaklanıyor.

2) 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Türk vatandaşlarının, Rusya’da işe alınmasına yasak getiriliyor. Bu arada 31 Aralık 2015 tarihine kadar işveren ile imzalanmış sözleşmesi bulunanlar Türk işçiler çalışmaya devam edebilecek.

3) Türkiye’de üretilmiş belirli ürünlere Rusya’ya giriş yasağı getiriliyor. Yasağa dahil olacak ürünlerin Rusya hükümeti tarafından daha sonra belirlenecek listede duyurulması öngörülüyor

4) Rusya’ya taşımacılık yapan araçlar, sıkı kontrol ve denetim altına alınacak. Ayrıca Rusya tur operatörlerinden Türkiye’ye tur satmaktan kaçınmaları isteniyor

5) İki ülke arasında sefer sayısı uçuşlar dışındaki charter seferlerinin tamamı askıya alınıyor.



6) Rusya ile Türkiye arasında 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren vizesiz seyahat uygulaması askıya alınıyor. Rusya’nın milli güvenliğinin koruma altına alınması için Karadeniz ve Azak denizindeki tüm limanlarda güvenliğin arttırılmasını emrediyor.