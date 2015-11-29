Putin, Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar içeren kararnameyi imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye karşı sert yaptırımlar içeren kararnameyi onayladı. Putin'in söz konusu kararnameyi bugün imzaladığı açıklandı. Rusya'nın yaptırımları bazı Türk ürünlerinin yasaklanmasını, vize muafiyetinin kaldırılmasını ve charter seferlerinin iptal edilmesini öngörüyor. Rusya'nın Türkiye'ye karşı aldığı yaptırımlar şöyle:

- Türkiye'de üretilen belirli ürünlerin Rusya'ya ihracatı geçici olarak yasaklanacak ya da sınırlandırılacak. Hangi ürünlerin bu kapsama gireceği konusundaki çalışmalar sürüyor. Rus hükümeti yasaklı ürünler listesini daha sonra açıklayacak.

- Merkezi Türkiye'de bulunan firma ve kuruluşların Rusya'daki faaliyetleri sınırlandırılacak ya da tamamen yasaklanacak.

- Rus firmalar 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçici olarak Türk vatandaşlarını işe alamayacak. Hükümet hangi Rus firmalarının bu kapsama gireceğini daha sonra açıklayacak.

- Rusya ve Türkiye arasındaki vizesiz seyahat uygulaması 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren sona eriyor.

- İki ülke arasındaki sefer sayılı uçuşlar dışındaki (charter) seferler tamamen askıya alınıyor.

- Türkiye'den Rusya'ya ithal edilen ürünler daha sıkı kontrol edilecek. Rusya’ya taşımacılık yapan araçlar, sıkı kontrol ve denetim altına alınacak. Ayrıca Karadeniz ve Azak denizindeki tüm limanlarda güvenlik artırılacak.

- Rus seyahat acentaları Türkiye'deki tatil paketi satışlarını durduracak.

Öte yandan Türk Dışişleri Bakanlığı, acil bir duyuru ile Türk vatandaşlarını Rusya'ya gitmemeleri konusunda uyardı. Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın anılan ülkeye aciliyet ve önem arz etmeyen seyahatlerini ertelemelerinde yarar görülmektedir" denildi.

Davutoğlu: 'Rus pilotun cenazesi bize teslim edildi'

Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün Brüksel'e hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basıp tonlantısında, 24 Kasım'da Türk hava sahasını ihlal ettikten sonra düşürülen Rus uçağının pilotunun cenazesinin Türkiye'ye teslim edildiğini açıkladı. Davutoğlu, 'Rus pilotun cenazesi, gece saat 01.00 itibarıyla sınırımızda bize teslim edildi. Biraz sonra Rus askeri temsilci de Hatay'a hareket edecek ve cenaze Rusya'ya teslim edilecek" dedi.

Başbakan Davutoğlu, Rusya'nın Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırımlarla ilgili bir soru üzerine ise, "Sorumluluğu, Türkiye tarafına atmaya dönük çabalar hem uluslararası hukuk açısından geçersizdir, gayrimeşrudur, hem de Türkiye ile Rusya arasındaki yakın dostluk ve komşuluk bağları açısından da doğru değildir. Eğer bir sorumlu aranacaksa, Türkiye hava sahasını daha önce de defalarca ihlal eden tarafın da öncelikle kendisini sorgulaması icap eder. Rusya'dan son dönemde gelen açıklamalar komşu ülke ilişkileri bakımından kabul edilebilecek açıklamalar değildir" yanıtını verdi.