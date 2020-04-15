Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gençler için pandemi temalı, 180 bin TL ödüllü inovasyon yarışması

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen İnovaTİM İnovasyon Yarışması, Türkiye'nin Makinecileri ana sponsorluğunda İnovasyon > Pandemi (İnovasyon Büyüktür Pandemi) temasıyla başlıyor. Toplam 180 bin TL para ödülünün dağıtılacağı yarışmada, gençlerden pandemi öncesi, sırası ve sonrasındaki ihtiyaçlara çözüm oluşturacak inovatif projeler bekleniyor. Yarışmaya 5 Mayıs'a kadar Karga Karga uygulaması üzerinden başvuru yapılabiliyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yarışmayla ilgili mesajında entelektüel sermaye, bilgi çağı ekonomisi ve girişimcilik gibi unsurların kazandığı öneme dikkat çekerken Türkiye'nin Makinecileri adına konuşan Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Bizi sınırlarımızdan özgürleştirecek yegane araç teknoloji" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İnovaTİM İnovasyon Yarışması'nın ana sponsorluğunu Türkiye'nin Makinecileri üstlendi. Koronavirüs salgını ile mücadeleye destek olması hedeflenen yarışmanın teması İnovasyon > Pandemi (İnovasyon Büyüktür Pandemi) olarak belirlendi. Üniversite öğrencilerine yönelik yarışmada pandemi öncesi, sırası ve sonrasında oluşan ihtiyaçlara çözüm sunacak inovatif projeler aranıyor.

Günümüzde entelektüel sermaye, bilgi çağı ekonomisi ve girişimcilik gibi unsurların kazandığı öneme dikkat çeken Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, gençlerden oluşan 3000 kişilik İnovaTİM ailesine seslendiği mesajında şunları söyledi:

"Gelecek hayal kuranlar tarafından inşa edilir! Sizler hayal kuracaksınız, bizler de hayallerinize sahip çıkacağız ve bu hayalleri hayata geçireceğiniz ekosistemi güçlendirmek için çalışıp yolunuzu açacağız. Sizler ise cesur olacak; yapamaz, yapılamaz diyenler olduğunda yılmak yerine hırslanacaksınız. Çünkü gerçek başarısızlık, vazgeçmektir. Hayalinizden vazgeçmeyeceksiniz. Sizlerin kendi hikayelerinizi yazarak, hayata geçireceğiniz projeler ile ülkemizin bayrağını dünyanın her köşesinde başarı ile dalgalandıracağınıza olan inancımız tam. Türkiye'nin Makinecileri sponsorluğunda gerçekleşecek olan İnovaTİM İnovasyon Yarışması ile yeteneklerinizi en iyi şekilde sergileyeceğinize inanıyorum. Çağımızın en büyük küresel sorunu Koronavirüs pandemisi ile mücadele ettiğimiz bu günlerde, yarışmanın ana konusu pandemi çerçevesinde 18 farklı senaryo arasından seçerek, gerçekleştireceğiniz projeler çok değerli olacak."

"Bizi sınırlarımızdan özgürleştirecek yegane araç teknoloji"

Teknoloji savaşları ve siber tehditler üzerine kafa yorarken organik bir tehdidin insan sağlığına çok ciddi şekilde zarar verdiğini, dünya ekonomisini durma noktasına getirdiğini vurgulayan Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, yarışmanın ana sponsoru Türkiye'nin Makinecileri adına gençlere verdiği mesajda şunları ifade etti:

"Covid-19 salgını ve yarattığı tahribat, bizi alışageldiğimiz dünya düzenini yeniden düşünmeye itiyor. Pandemi nedeniyle sınırların büyük ölçüde kapatıldığı bir dünyada yerli teknoloji üretiminin önemini de daha iyi idrak ediyoruz. Bizi sınırlarımızdan özgürleştirecek yegane araç teknoloji. Türkiye'nin Makinecileri olarak ana sponsorluğunu üstlendiğimiz Inovatim İnovasyon Yarışması'nda gençlerden pandemi öncesi, sırası ve sonrasındaki ihtiyaçlar için geliştirecekleri inovatif projeleri bekliyoruz. Evde kalmayı üretime dönüştürecek, mevcuttan hareketle yeniyi arayacak, toplumsal faydaya odaklanacak yaratıcı genç zihinlerin projelerini duymak için sabırsızlanıyoruz. Bugünkü toplumsal deneyimin gelecek kuşaklara öğretiler ve çözümlerle aktarılmasına katkıları çok büyük olacak. Gençlere inancımız tam!"

Toplam ödül 180 bin TL

Üniversite öğrencilerinden oluşan takımlar, "Pandemi Öncesi", "Pandemi Sırası" ve "Pandemi Sonrası" olmak üzere 3 ana kategori altında yer alan 18 farklı senaryodan birini seçerek proje üretecekler. Yarışma sonunda her 3 ana kategoride birinci, ikinci ve üçüncü takım belirlenecek.

Birinci takımlar 25 bin TL, ikinci takımlar 20 bin TL, üçüncü takımlar 15 bin TL para ödülünün sahibi olacak. Dokuz takımın dereceye gireceği yarışmada toplam 180 bin TL para ödülü dağıtılacak.

Son başvuru tarihi 5 Mayıs

TİM tarafından Türkiye'nin Makinecileri ana sponsorluğunda İnovasyon > Pandemi temasıyla düzenlenen İnovaTİM İnovasyon Yarışması'nın son başvuru tarihi 5 Mayıs 2020 olarak belirlendi. Başvuran üniversite öğrencilerinden oluşturulacak takımlar, 5 Haziran 2020'ye kadar projelerini geliştirmek için çalışacak.

Takımlar tarafından geliştirilen projeler, jüri tarafından değerlendirilerek dereceye girenler belirlenecek. Yarışmanın jürisinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal, TİM Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Ertekin, İspak Ambalaj Genel Müdürü Ayşe Eser Erginoğlu yer alıyor.

Takımları özgelecek algoritması belirleyecek

İnovasyon > Pandemi temalı İnovaTİM İnovasyon Yarışması'nın her aşaması dijital platform üzerinde ilerliyor ve yarışma katılımcılarının fiziken bir araya gelmesi gerekmiyor. Yarışmaya katılmak isteyen üniversite öğrencilerinin ilk adımda Karga Karga isimli uygulamayı akıllı telefonlarına indirmeleri ve kayıt olmaları gerekiyor.

Yarışmaya başvuran gençler, kişisel bilgilerini girmenin yanı sıra yetkinlikleri, birikimleri ve ilgi alanlarına dair bilgileri de paylaşacaklar. Bu bilgiler, Özgelecek Algoritması adı verilen sistem tarafından otomatik olarak değerlendirilecek ve başvuranların yetkinliklerine göre eşleştirmeler yapılarak 4'er kişilik takımlar oluşturulacak.

Takım üyeleri, Karga Karga uygulaması üzerinden proje fikirlerini iletecekler. Proje fikirleri üzerinden yapılacak değerlendirmede ikinci aşamaya geçmeye hak kazanan takımlar belirlenecek. İkinci aşamada takımlardan proje sunumları beklenecek. Proje sunumu oluşturma sırasında takımlara dijital ortamda mentorluk desteği de verilecek. Takımlar, proje sunumlarını 5 Haziran 2020'ye kadar sisteme yükleyecekler. Jüri, sunumlar üzerinden değerlendirme yaparak dereceye giren takımları belirleyecek.

Yarışmayla ilgili bilgiler #İnovasyonBüyüktürPandemi hashtagiyle sosyal medyadaki @inovatimtr, @turkiyeihracatcılarmeclisi, @turkihracat, @turkiyeninmakinecileri hesaplarından da paylaşılacak.a