Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı: Kurun 5.40'ın altına gitmesi ciddi sıkıntı yaratır

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, kur çıkış ve inişlerinin zarar ettirdiğini ve şu anki seviyelerden daha aşağısının ciddi bir "yanık ses" getireceğini vurguladı. Gülle “İhracatını daha önceki kurlardan yaptığı yüksek maliyetlerin ardından, kurun 5.40’ın altına gitmesi ciddi bir sıkıntı yaratır. Bizim şirketlerimiz yüksek kârlılıkla çalışmıyor, bir eli yağda bir eli balda üretim yapmıyor" dedi.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre Gülle, "İhracatçılara bu dönemde gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Kurun maliyetlerin aşağısına inmesini ihracatçı taşıyamaz. Elektrikte doğalgazda ciddi maliyet artışları oldu” ifadesini kullandı.

‘Design Week Turkey’ öncesi gazetecilerle bir araya gelen Gülle, hammadde girdileri döviz olan bir malı TL ile satmanın maliyet enflasyonu yarattığını anlatarak, bu tür ürünlerin düzenlemelerde kapsam dışı bırakılması gerektiğini söyledi.

Destek kolaylaşmalı

Gülle, “Avro 7.50 iken alınan hammaddeler var. şimdi bunların hepsi kayıp hanesine yazılıyor. Bu dönemde çok destek de açıklandı. Ama çok da fazla bürokrasi var. Desteklerden yararlanmalar kolaylaştırılmalı. Şu anki sıkıntılardan biri de uzun vadeli çalışanların kurdan etkilenmesi ellerindeki çeklerin düşen kurdan etkilenmesi” diye konuştu.

İthalat ve ihracat dengesindeki bozulmasının ilk etapta lojistik alanında görüldüğünü de belirten Gülle İngiltere’ye 3 bin sterline giden TIR’ın 6 bin sterline gittiğini söyledi. TİM Başkanı İsmail Gülle, burada dengenin nasıl sağlandığını anlayamadıklarını belirtti.

Tasarım şov başladı

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile TİM tarafından düzenlenen Design Week Turkey 2018 dün başladı. Etkinlikte 22 konferans, 50’den fazla konuşmacı, 19 sergi ve enstalasyon, 16 atölye çalışmasında 100’ün üzerinde tasarımcı bir araya getirecek.

Kilogram başına ortalama ihracatın Türkiye’de 1.4 dolar, Almanya’da ise 4 dolar olduğunu hatırlatan İsmail Gülle, tasarımın burada kilit nokta olduğunu açıkladı. Geçen yılki haftada 40 bin kişiyi ağırlarken bu rakamın NewYork ve Londra’da 250 bine ulaştığını dile getiren Gülle, bu ortalamalara ulaşmak için devlet ve sivil toplum örgütleri işbirliği ile başarı hikâyeleri oluşturmaya çalıştıklarını anlattı.