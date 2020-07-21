Türkiye için üretilen F-35'leri ABD Hava Kuvvetleri satın alıyor

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ABD Hava Kuvvetleri, Lockheed Martin tarafından Türkiye için üretilen sekiz F-35A Lightning II tipi savaş uçağını satın almaya karar verdi.

Defence News'un aktardığına göre ABD Hava Kuvvetleri, uçakları 862 milyon dolarlık bir kontrat düzenlemesinin parçası olarak satın alacak. Anlaşma kapsamında Türkiye için üretilen uçaklar, ABD'nin kullanımına uygun hale getirilecek.

862 milyon dolarlık düzenlemeye ABD Hava Kuvvetleri için üretilen altı F-35'in de dahil olduğu belirtildi.

ABD, ödemeyi 2020 savunma bütçesinden yapacak.

Türkiye, Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Programı kapsamında 100 tane F-35 almayı planlıyordu, ancak ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ankara'nın Rusya’dan aldığı S-400 füzelerine ait parçaların teslimatının 12 Temmuz 2019’da başlamasından beş gün sonra Türkiye’nin F-35 programına katılımının askıya alındığını açıklamış, daha sonra ABD Kongresi’nde 2020 yılı bütçesine ilişkin yetkilendirme yasasına Türkiye’nin F-35 programına geri dönüşü için S-400 füzelerinin Türkiye dışına çıkartılmasını şart koşan bir hüküm koymuştu.

Lockheed Martin, geçen günlerde F-35 programının internet sitesinde bulunan "Küresel Katılımcılar" listesinden Türkiye'yi çıkarmıştı.